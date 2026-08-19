شهدت قنوات على تطبيق "تلغرام"، مساء الثلاثاء، موجة من التقارير الكاذبة استهدفت روني بيليغ، البالغة من العمر 17 عاماً، وهي ابنة الصحفي الإسرائيلي غاي بيليغ من مدينة هرتسليا.

وتضمنت المنشورات المتداولة ادعاءات كاذبة تزعم أن فلغ نقلت، بعد نحو أسبوع من بدء عملية "زئير الأسد"، معلومات إلى جهات إيرانية حول "معسكر عدي"، وهو أحد المجمعات السكنية المخصصة لعناصر الخدمة الدائمة في سلاح الجو الإسرائيلي وعائلاتهم.

كما زعمت المنشورات، من دون تقديم أي أدلة، أن الفتاة أقدمت على ذلك بعد تعرضها لإعلانات نشرها إيرانيون عبر "تلغرام"، مقابل الحصول على 100 دولار.

وانتشرت الادعاءات خلال دقائق عبر عدد من القنوات، ووصلت إلى عشرات الآلاف من المتابعين، في موجة جديدة من المعلومات المضللة التي تستهدف عائلة الصحفي الإسرائيلي.

وتأتي هذه الحملة بعد نحو أسبوعين من انتشار ادعاءات كاذبة أخرى استهدفت نجل غاي بيليج، أوري بيليج، في حادثة مشابهة عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وتسلط هذه الحوادث الضوء مجدداً على سرعة انتشار الأخبار الكاذبة عبر تطبيقات المراسلة والقنوات المغلقة، ولا سيما عندما تتضمن اتهامات خطيرة تمس أفراداً من عائلات شخصيات إعلامية، وبينهم قاصرون.