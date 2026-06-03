أعلن الجيش الإسرائيلي عن استقالة قائد شعبة العمليات، العميد إسرائيل شومر، بشكل فوري، وذلك عقب فتح تحقيقات تتعلق بشبهات ارتكاب مخالفات أخلاقية بحقه.

وذكر بيان صادر عن المتحدث باسم الجيش أن الاستقالة جاءت بناءً على طلب الضابط، وقد وافق عليها رئيس أركان الجيش إيال زامير، على أن يتم إنهاء خدمته في المؤسسة العسكرية بشكل فوري.

وأوضح البيان أنه سيتم تعيين بديل مؤقت لتولي مهام منصبه حتى استكمال إجراءات اختيار قائد جديد لحطبة العمليات، وهي من المناصب المركزية في هيكلية الجيش الإسرائيلي والمسؤولة عن إدارة وتنسيق العمليات العسكرية.

وبحسب المعطيات، فقد فُتح تحقيق سري في البداية على خلفية شكوى قُدمت ضد الضابط، قبل أن تتحول الإجراءات لاحقاً إلى تحقيق علني تم خلاله استدعاؤه للتحقيق.

وأشار الجيش إلى أن القضية ما تزال قيد المتابعة القانونية والإدارية دون الكشف عن مزيد من التفاصيل، في حين لم تصدر عن الضابط المعني أي تصريحات رسمية حتى الآن.