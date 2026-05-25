أصدرت السلطات المصرية قرارا بحجب حساب الباحث الإسرائيلي د. ايدي كوهين في منصة تويتر وذلك بحسب مرسوم رسمي صدر الجمعة ، إلى جانب 11 حسابا بارزا شملت الفنان عمرو واكد وشخصيات إخوانية منهم ناصر جاويش ، عبد الله الشريف، هيثم أبو خليل، ومحمد ناصر وآخرين

هذا وأشار كوهين خلال حديث خاص مع i24NEWS الى أن القرار لم يفاجئه "توجد كل يوم حملة إعلامية ضدي ، يريدون إسكات صوتي، أنا أتحدث بصورة متواصلة عبر منصتي عن جميع البلدان والدول العربية ، مصر ، السعودية ، ليبيا ، العراق ، اليمن بدون استثناء، يبدو أن حديثي عن الاقتصاد والجيش المصري وميزانيته، والتي تعتبر طابو في مصر لا يرق لهم .. للسخرية يوجهون لي تهم باطلة بأنني إخوان مسلمين"

ويعتبر كوهين أن قرار السلطات المصرية يندرج في إطار "قمع الحريات وهو ليس هجوما على شخصي نفسه وإنما هجوم مباشر على حرية التعبير ..نحن أمام نظام استبدادي يحاول أن يمد يده عبر الحدود ليسكت صوتا نقديا على أكبر منصة حرة في العالم ، تأسست على مبدأ حرية التعبير الكامل والبحث عن الحقيقة".

كما أكد كوهين خلال حديثه مع i24NEWS أن "منصة تويتر لم تحظر حسابه وإن طلب الحظر كان له أثر عكسي لما سعى اليه القرار حيث زاد حسابه نحو عشرة آلاف متابع جديد"