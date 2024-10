تقرير: الغارات الإسرائيلية العنيفة في الضاحية الجنوبية استهدفت هاشم صفي الدين

أفادت مصادر لسكاي نيوز عربية أن المستهدف في الغارات العنيفة في الضاحية الجنوبية لبيروت الليلة هو هاشم صفي الدين ، رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله، والمرشح الأبرز لخلافة نصر الله بمنصب الأمين العام للحزب.

ونقلت اكسيوس عن مصادر إسرائيلية بأن صفي الدين تواجد في أكثر الملاجئ عمقا، في حين قال مسؤولان للموقع إن نتائج الهجوم لا زالت غير واضحة.

وكان الجيش الإسرائيلي وجه من بوقت سابق من هذا المساء "إنذارا عاجلا" إلى سكان الضاحية الجنوبية، وخصوصا المتواجدين في عدة مبان في حي برج البراجنة بأنهم متواجدين قرب منشآت لحزب الله وإنهم سيعمل ضدها قريبا، ويجب عليهم إخلائها.

