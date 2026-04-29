الرئيس الإسرائيلي يطلق مسار وساطة قبل البت في طلب العفو عن نتنياهو

أفادت تقارير رسمية بأن الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ دعا أطراف القضايا الجنائية المرتبطة برئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى الدخول في محادثات تهدف إلى التوصل إلى تسوية قانونية، وذلك قبل اتخاذ قرار بشأن طلب العفو المقدم من الأخير.

وبحسب رسالة صادرة عن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف-ميارا، فإن هذه الخطوة تُعد مرحلة تمهيدية تهدف إلى استكشاف إمكانية التوصل إلى تفاهمات بين الادعاء والدفاع، قبل الشروع في مناقشة طلب العفو بشكل رسمي.

وأشارت المعطيات إلى أن الطرفين أبديا استعدادًا مبدئيًا للمشاركة في الحوار، رغم وجود شكوك حول إمكانية تحقيق اختراق سريع، في ظل تعقيدات القضايا المعروفة إعلاميًا بـ“ملفات الألف”.

في المقابل، أوضحت المستشارة القضائية أنه لم يُتخذ قرار نهائي بعد بشأن المشاركة في هذه المحادثات، مؤكدة أن النقاش لا يزال في مراحله الأولية.

وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت أن هرتسوغ يفضل الدفع نحو تسوية قانونية بين الأطراف بدل منح عفو مباشر في هذه المرحلة، في محاولة لاحتواء تداعيات القضية على المستويين القانوني والسياسي.

وتأتي هذه التطورات في سياق جدل داخلي متواصل حول قضايا نتنياهو، التي ما تزال تلقي بظلالها على المشهد السياسي في إسرائيل.