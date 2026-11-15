نشر أول: المشتبه بهم الستة الذين اعتُقلوا الليلة الماضية (بين السبت والأحد) بعد عبورهم البحر الميت من الأراضي الأردنية على متن قارب مطاطي هم مواطنون أتراك، ويشارك جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) في التحقيق في الحادث.

تم تحديد مكان الستة واعتقالهم بعد عبورهم الحدود البحرية من الأردن إلى إسرائيل، وسُلّموا إلى قوات الأمن. وكما ذُكر، تبيّن الآن أنهم مواطنون أتراك، فيما يشارك جهاز الأمن العام في التحقيق لتوضيح ملابسات عبور الحدود.