هاكرز إيرانيون يزعمون: "اخترقنا الهاتف المحمول لنفتالي بينيت"

زعمت مجموعة الهاكرز الإيرانية "حنظلة" أنها نجحت في اختراق هاتف رئيس الحكومة الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، في إطار عملية إلكترونية أطلقت عليها اسم "عملية الأخطبوط".

ووفقًا لتصريحات المجموعة، تم الاختراق لهاتف آيفون 13 كان يستخدمه بينيت، وقد نشرت المجموعة وثائق تضمنت رسالة مباشرة للرئيس السابق، متضمنة سخرية من مهاراته في مجال الأمن السيبراني.

كما قالت المجموعة إن عملية الاختراق أسفرت عن تسريب مواد حساسة، تشمل قوائم جهات الاتصال مع أرقام هواتف لمسؤولين سياسيين بارزين، لقطات شاشة لمراسلات شخصية، وصور شخصية لعائلة بينيت وشخصيات سياسية عامة.

ورد مكتب رئيس الحكومة السابق نفتالي بينيت بالقول: "الموضوع قيد معالجة الجهات الأمنية واختصاصيي الأمن السيبراني. الجهاز غير مستخدم حاليًا".

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة "هندلا" سبق وأن استهدفت أهدافًا استراتيجية إسرائيلية في هجمات سيبرانية سابقة، مما يرفع المخاوف حول تصاعد الهجمات الإلكترونية على كبار المسؤولين في الدولة.