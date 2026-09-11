دمر الجيش الإسرائيلي مساء الخميس البنى التحتية تحت الأرض التابعة لحزب الله في سلسلة جبال علي طاهر، وبذلك استكمل تنظيم منطقة الأمن في جنوب لبنان – وذلك بحسب بيان مشترك لرئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يسرائيل كاتس.

وجاء في البيان: "يتعلق الأمر ببنية تحتية استراتيجية تم بناؤها على مدى عقدين من الزمن، بتمويل وتخطيط إيرانيين. البنية التحتية الإرهابية والمقر في الجبل كانت تهدف إلى أن تكون قاعدة لاحتلال الجليل وكانت تسيطر بالمراقبة والنيران على المطلة وكريات شمونة. تدميرهما يستكمل تحقيق السيطرة العملياتية على جبل علي طاهر - فوق الأرض وتحتها".

تستعد قوات الجيش الإسرائيلي للدفاع في المنطقة ولمنع عودة العدو إلى الأرض. سيبقى الجيش الإسرائيلي في منطقة الأمان، وسيواصل تدمير البنى التحتية وإحباط أي محاولة من منظمة حزب الله الإرهابية لإعادة التمركز واستعادة قدراتها.

في الأشهر الأخيرة، عززت قوات فرقة 36، تشكيل الكوماندوز ووحدة يهلُم، الضغط العسكري على العناصر الذين تواجدوا في البنى التحتية تحت الأرض في سلسلة جبال علي طاهر. في البداية، سيطر مقاتلو تشكيل الكوماندوز على المنطقة فوق الأرض في السلسلة، من خلال عمليات هجومية تضمنت كمائن، واستهداف فتحات الأنفاق بإطلاق النار، قنابل يدوية، طائرات مسيّرة، هجمات نارية وغيرها.

بعض المسلحين الذين تواجدوا في منطقة السلسلة الجبلية غادروا المنطقة وبعضهم تم تصفيتهم. المسلحون الذين رصدنا في محاولة لمغادرة المنطقة أو جلب إمدادات للمسارات تمت تصفيتهم بسرعة عبر إغلاق دائرة، في غارات جوية ونيران مدفعية. في اشتباك لوحدة إيجوز تم تصفية مسلح وجهاً لوجه أثناء محاولته الهروب من أحد المسارات.

مع تحقيق السيطرة العملياتية فوق الأرض وتحتها، حقق الجيش الإسرائيلي تقدما: تحييد وتدمير البنية التحتية الإستراتيجية تحت الأرض لحزب الله، والتي كانت تُستخدم كمركز قيادة وسيطرة رئيسي لوحدة "بدر"، وتحقيق السيطرة العملياتية على مرتفعات علي الطاهر، التي تُعتبر منطقة مسيطرة على منطقة النبطية، مركز الشيعة في جنوب لبنان.

استخدمت قوات الجيش الإسرائيلي أكثر من 1,100 طن من المواد المتفجرة لتدمير البنى التحتية. في شبكة الممرات بجبل علي طاهر كان هناك ما مجموعه ثمانية ممرات تحت الأرض، بلغ طولها أكثر من 5,400 متر. في منطقة هذه الممرات عثر الجيش الإسرائيلي على أنواع مختلفة من الأسلحة، من بينها عشرات الطائرات المسيرة المفخخة، والطائرات بدون طيار، ورشاشات، وصواريخ مضادة للدروع، ومئات الألغام، وقذائف RPG وعبوات ناسفة ومعدات عسكرية أخرى.

في ختام العملية، استكمل الجيش الإسرائيلي تدمير معظم المسارات التحت أرضية في منطقة السلسلة الجبلية، بحيث لن تكون صالحة بعد الآن لتحصن المسلحين أو لتخطيط عمليات انطلاق منها. جاء ذلك بعد أن دمّرنا المسارات الرئيسية في سلسلة بوفر وفي القرى المحيطة.

وجاء في بيان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "أكملت قوات الجيش الإسرائيلي تدمير المسارات تحت الأرضية في منطقة مرتفع علي طاهر، وذلك بعد أن حققت القوات في الآونة الأخيرة سيطرة عملياتية على منطقة المرتفع فوق الأرض وتحتها".

اليوم (الخميس)، بعد نشاط تحضيري مطول، دمرت قوات فرقة 36 المسارات تحت الأرضية في منطقة سلسلة جبال علي الطاهر الواقعة في المنطقة الأمنية، بهدف تحييد قدرة منظمة حزب الله بشكل نهائي على التخطيط وتنفيذ مسارات إرهابية ضد مواطني دولة إسرائيل وقوات الجيش الإسرائيلي انطلاقًا من هذه البنى التحتية.

طول البنى التحتية للإرهاب التي تم تدميرها يزيد عن كيلومترين. داخل البنى التحتية تحت الأرض تم العثور على عشرات الصواريخ، الصواريخ والطائرات المسيرة من صناعة إيرانية، وكذلك رشاشات، عشرات صواريخ مضادة للدروع ومئات الألغام والعبوات الناسفة. كما نُشر الأسبوع الماضي، في البنية التحتية تحت الأرض تم العثور على مجمع قيادة مركزي لوحدة "بدر"، وفيه غرف عمليات، غرف ذخيرة وغرف إقامة مكنت المسلحين من إدارة القتال والبقاء فيها لفترات طويلة. الحديث يدور عن بنية تحتية استراتيجية تم بناؤها على مدار عقدين، ومولت وخُطّطت من قبل نظام الإرهاب الإيراني.

في لبنان يُفيدون: زلزال بقوة 4.1 نتيجة انفجار سلسلة علي طاهر