أعلنت الشبكة الأكاديمية الدرزية في هولندا (DPNN) توجيه إخطار قانوني رسمي إلى الحكومة التركية، عبر سفارتها في لاهاي، على خلفية تصريحات وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بشأن المكوّن الدرزي في محافظة السويداء السورية، معتبرة أن هذه التصريحات تستدعي مساءلة قانونية وفق قواعد القانون الدولي.

وأوضحت الشبكة أن تحركها لا يقتصر على إصدار موقف احتجاجي أو بيان استنكار، بل يمثل خطوة مؤسساتية ذات طابع قانوني ودبلوماسي، تهدف إلى توثيق اعتراضها وحفظ حقوق الدروز، مع تحميل الدولة التركية المسؤولية عن التصريحات الصادرة عن وزير خارجيتها أثناء ممارسته مهامه الرسمية.

واستند الإخطار، بحسب الشبكة، إلى مواد لجنة القانون الدولي بشأن مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً لعام 2001، ولا سيما المادة الرابعة، إضافة إلى حكم محكمة العدل الدولية في قضية البوسنة والهرسك ضد صربيا والجبل الأسود، وتحديداً الفقرة 385، المتعلقة بإسناد أفعال مسؤولي الدولة إلى الدولة نفسها.

كما أشارت الشبكة إلى أنها وثّقت ما وصفته بالانتهاكات التي يتعرض لها الدروز، بالاستناد إلى تقارير أممية وأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما فيها المادتان 19 و20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمتعلقتان بحرية التعبير وحظر الدعوة إلى الكراهية الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف.

وطالبت الحكومة التركية بالتحقيق في ما وصفته بحملات التحريض الإعلامي والطائفي التي تستهدف الدروز وأقليات سورية أخرى، مشيرة إلى محتوى صادر عن أفراد وشبكات ومنصات إعلامية قالت إنها تعمل من الأراضي التركية.

وفي خطوة لتوسيع نطاق متابعة القضية، أعلنت الشبكة إحاطة خمس جهات دولية وبرلمانية وحقوقية بمضمون الإخطار والوثائق المرفقة به، وهي مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، واللجنة الأميركية للحريات الدينية الدولية في واشنطن، وسفارة الولايات المتحدة في أنقرة، وسفارتها في لاهاي، إضافة إلى لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الهولندي.

وأكدت الشبكة احتفاظها بحق اللجوء إلى آليات الأمم المتحدة والجهات القضائية الدولية والأوروبية المختصة، مشيرة إلى أن الإخطار لا يتضمن تنازلاً عن أي مطالبات قانونية حالية أو مستقبلية.

وشددت DPNN على أنها تتعامل مع تصريحات فيدان باعتبارها مسألة تتجاوز الخلاف السياسي، وترى أنها تثير تساؤلات بشأن مسؤولية الدولة التركية بموجب القانون الدولي.

ولم تعلن الشبكة عن صدور قرار قضائي أو بدء إجراءات أمام محكمة دولية، وإنما عن توجيه إخطار قانوني رسمي والاحتفاظ بحق اتخاذ خطوات إضافية في هذا الملف.