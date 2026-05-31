نتنياهو بعد احتلال قلعة شقيف: كسرنا حاجز الخوف!

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن بلاده: "عادت إلى قلعة شقيف متحدة عازمة وأقوى من أي وقت مضى". وأضاف: "إن احتلال قلعة شقيف خطوةٌ حاسمة، وتغييرٌ جذري في السياسة التي نتبعها. لقد حطمنا حاجز الخوف نحن من يبادر. نعمل على جميع الجبهات في سوريا وغزة ولبنان، وقد أنشأنا أحزمة أمنية خارج حدودنا لحماية بلداتنا". وأدلى نتنياهو بهذه التصريحات في بيانٍ مصور نشره قبل قليل.

وكشف نتنياهو أنه أصدر تعليماته للجيش بتوسيع نطاق العملية البرية في لبنان وتعزيز سيطرته على المناطق التي كانت تحت سيطرة حزب الله. وقال نتنياهو أيضا:" سيستغرق الأمر وقتًا أطول، لكننا سنعيد الأمن لسكان الشمال. سيستغرق الأمر وقتًا، لكننا سننجز المهمة".