أفادت تقارير سورية بمقتل 7 سجناء وإصابة عشرات آخرين بحروق وحالات اختناق، إثر تمرد اندلع داخل سجن عين العرب\كوباني في ريف حلب، تخلله إضرام النيران داخل المنشأة وانتشارها إلى عدد من أجنحة السجن.

وبحسب التقارير، اندلع التمرد داخل السجن قبل أن يقدم عدد من السجناء على إشعال النار، ما أدى إلى انتشار ألسنة اللهب وتصاعد الدخان في أجزاء من المنشأة، وسط تقارير عن سقوط قتلى وإصابات جراء الحريق والاختناق.

ولم تتضح حتى الآن الأسباب التي أدت إلى اندلاع التمرد أو الظروف التي أحاطت بإشعال النيران، في حين لم ترد تفاصيل رسمية كاملة بشأن الحادثة وحصيلة الضحايا.

https://x.com/i/web/status/2098715841965576695 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

السجن بعد تفكك "قسد"

وتأتي الحادثة في ظل إعادة ترتيب أمني وإداري تشهدها المنطقة، عقب تفكك قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وبحسب التقارير السورية، لا يزال سجن عين العرب\كوباني خاضعًا لإدارة الطاقم الذي كان يتولى تشغيله سابقًا، فيما لم تتسلم وزارة الداخلية السورية إدارة المنشأة بشكل رسمي حتى الآن.

https://x.com/i/web/status/2098676213833216315 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وتثير أوضاع السجون والمنشآت الأمنية في المناطق التي كانت خاضعة لنفوذ "قسد" تساؤلات بشأن مستقبل إدارة المعتقلين ونقل المسؤولية الأمنية، خصوصًا مع التغييرات التي تشهدها المنطقة.

وتواصل الجهات المعنية التعامل مع تداعيات الحريق، وسط ترقب لمزيد من التفاصيل بشأن ملابسات التمرد وأسباب اندلاعه، وما إذا كانت هناك إجراءات جديدة ستُتخذ داخل السجن عقب الحادثة.