بدأت إسرائيل الليلة ردها ضد الهجوم الصاروخي الإيراني تجاه إسرائيل قبل شهر، وبدأت بضرب أهداف عسكرية في ايران، ووفقا لمصادر إسرائيلية انطلقت العملية بعد موافقة الكابنيت بعد نقاش تلفوني.

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي رسميا عن البدء بمهاجمة أهداف عسكرية في ايران، وفقا لبيان الجيش فإن الهجمات يتم تنفيذها "بصورة دقيقة تجاه أهداف عسكرية، وذلك ردا على الهجمات المتواصلة للنظام في ايران تجاه إسرائيل في الأشهر الأخيرة، وذلك بموجب تعليمات المستوى السياسي".

وأضاف البيان "أن الجيش الإسرائيلي جاهز بصورة كاملة للهجوم والدفاع، ونحن نتابع التطورات من ايران وأذرعها. الجيش الإسرائيلي يقوم بتقييم مستمر للوضع، وفي هذه المرحلة لاتوجد تغييرات على تعليمات الجبهة الداخلية".

وتحدث مصدران عربيان رفيعان لشبكة NBC News وقالا إن: إسرائيل هاجمت منشآت ومكاتب عسكرية ومستودع أسلحة في طهران.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس" عن سماع دوي انفجارات في أنحاء العاصمة طهران. كما تحدثت وسائل اعلام إيرانية عن سماع خمسة انفجارات في طهران ومدينة كرج المجاورة.

في حين تحدث إيرانيون عن سماع صوت انفجارات في أصفهان، مشهد وإقليم كردستان، وقال السكان إن أصوات الانفجارات في طهران انهت لكن بقي لديهم هلع متواصل.

وفي المقابل تحدثت القناة السورية "شام اف ام" عن سماع انفجارات في العاصمة دمشق، كما تحدثت وسائل إعلام عراقية عن سماع دوي 6 انفجارات في تكريت وسامراء والدور في محافظة صلاح الدين.

وذكرت وكالة "تسنيم" عن تحليق مقاتلات إسرائيلية وأمريكية في أجواء المنطقة. وإنه وفقا لمصادر إخبارية حلقت طائرات حربية أمريكية وإسرائيلية فوق سماء الأردن، العراق وسوريا.

https://x.com/i/web/status/1849956347887927566