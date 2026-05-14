تجمع الآلاف من الإسرائيليين اليوم (الخميس) في أنحاء القدس، وذلك بمناسبة مسيرة الأعلام السنوية التي تقام بمناسبة يوم القدس. وقبل انطلاق المسيرة، تم تسجيل عدة أحداث شغب في الحي الإسلامي.

في إطار الاستعدادات ليوم القدس، انتشر آلاف من رجال الشرطة والمقاتلين والمتطوعين على طول مسار مسيرة رقصة الأعلام وفي نقاط التجمع في أنحاء المدينة.

قبل ساعات قليلة من بدء المسيرة، وصل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الى الحرم القدسي. قبله وصل إلى المكان عضو الكنيست يتسحاق كرويزر مع أطفاله ووالده الحاخام يهودا كرويزر.

في وقت سابق اليوم أفادت المتحدثة باسم الشرطة أن مقاتلي حرس الحدود في منطقة القدس ضبطوا الليلة 14 عبوة أنبوبية تحتوي على مواد متفجرة في قرية الجيب، وتم اعتقال مشتبه به واحد. خمسة من العبوات كانت جاهزة للاستخدام الفوري، وتسع عبوات أخرى عُثر عليها مع مادة متفجرة تم تخزينها بشكل منفصل.

جميع العبوات التي تم ضبطها تم تفجيرها ميدانياً من قبل خبراء المتفجرات في شرطة إسرائيل. المشتبه به، وهو من سكان رام الله ويبلغ من العمر 29 عاماً، تم اعتقاله ونُقل لمواصلة التحقيق لدى وحدة التحقيقات الخاصة في شرطة حرس الحدود في منطقة محيط القدس.