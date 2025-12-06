البرلمان اليوناني يوافق على شراء أنظمة صواريخ إسرائيلية بأكثر من 650 مليون يورو

قال مسؤولان مطلعان لوكالة رويترز، اليوم السبت، أن "البرلمان اليوناني وافق، الخميس المنصرم، على شراء 36 نظام مدفعية من طراز PULS من إسرائيل، بقيمة تُقدّر بنحو 650 مليون يورو"، واشارا إلى أنه "تمت الموافقة على الاتفاقية خلال اجتماع مغلق للجنة الدفاع البرلمانية".

ووفقًا لمسؤولين يونانيين، سيساعد هذا النظام في حماية الحدود الشمالية الشرقية للبلاد، بالإضافة إلى العديد من الجزر اليونانية في بحر إيجة، الواقعة بالقرب من الساحل التركي. وتشمل الاتفاقية أيضًا مكونًا صناعيًا، مع تخصيص بعض الأجزاء للتصنيع في اليونان.يصل مدى نظام PULS، الذي صممته شركة Elbit Systems الإسرائيلية، إلى 300 كيلومتر كحد أقصى.

تُعدّ هذه الصفقة جزءًا من شراكة عسكرية ودبلوماسية متينة أصلًا بين اليونان وإسرائيل. وقد كثّف البلدان مناوراتهما المشتركة في السنوات الأخيرة، ويديران معًا مركزًا للتدريب الجوي في جنوب اليونان. في الوقت نفسه، تُجري أثينا مباحثات مع إسرائيل بشأن بناء قبة دفاع صاروخي بقيمة ثلاثة مليارات يورو. تُوفّر التوترات المستمرة بين اليونان وتركيا - بشأن الحدود البحرية، وموارد الطاقة، وحقوق التحليق في بحر إيجة، وقضية قبرص - سياقًا استراتيجيًا واضحًا لهذا الاستحواذ الجديد.

وتعتزم أثينا، التي تهدف إلى تحديث قواتها المسلحة بشكل شامل بحلول عام 2036، استثمار ما يقرب من 28 مليار يورو لتعزيز قدراتها العسكرية بعد أزمة الديون التي طال أمدها (2009-2018). وتهدف هذه الاستراتيجية أيضًا إلى الحفاظ على توازن استراتيجي مع تركيا، منافستها التاريخية في حلف شمال الأطلسي (الناتو).