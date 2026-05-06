الاشتباه في جريمة ثأر: عبد الكريم ومحمد زبارقة، ابناء عمومة يبلغان من العمر 19 عامًا، قُتلا رميًا بالرصاص خلال الليل (بين الثلاثاء والأربعاء) أثناء تواجدهما في سيارة في قلنسوة. طواقم نجمة داوود الحمراء التي استدعيت إلى المكان وجدت الاثنين – إلى جانب مصاب آخر بحالة خطيرة – وهم يعانون من جروح بالغة. تم نقلهم لتلقي العلاج الطبي في مستشفى مئير في كفار سابا، حيث أُعلن عن وفاة الاثنين هناك. أما المصاب الآخر فما زال يرقد في المستشفى بحالة خطيرة.

عند تلقي البلاغ في ساعات الليل المبكرة، وصلت قوات محطة الطيبة ومنطقة الشارون إلى المكان وبدأت بعمليات تمشيط واسعة إلى جانب مطاردة المشتبه بهم الذين فروا. قائد منطقة المركز أجرى تقييماً خاصاً للوضع في الموقع مع جميع الجهات المهنية وقرر إسناد مواصلة التحقيق إلى وحدة التحقيقات المركزية في المنطقة.

المسعفون الذين وصلوا إلى الموقع وصفوا مشهداً صعباً لسيارة بداخلها ثلاثة مصابين دون نبض أو تنفس، واضطروا للقتال من أجل إنقاذ حياتهم أثناء نقلهم إلى المستشفى.

الحدث الليلة ينضم إلى سلسلة جرائم قتل مروعة خلال أيام قليلة: يوم الأحد قُتل بالرصاص هادي سواعد في وسط الطريق في شفاعمرو، وفي نهاية الأسبوع قُتل شابان من عائلة أبو غانم أثناء قيادتهما سيارتهما على شارع 431 قرب الرملة.

موجة جرائم القتل الحالية تعكس نتائج التقرير الإحصائي السنوي للشرطة لعام 2024 الذي نُشر هذا الأسبوع، والذي يُظهر انخفاضًا في ثقة الجمهور بالجهاز. ويشير التقرير إلى أنه بعد ارتفاع مؤقت في عام 2023، سُجل تراجع في جميع مؤشرات الأمان الشخصي وحقوق المواطن، حيث يعتقد فقط 35% من المستطلعين العرب أن الشرطة تحترم حقوق الإنسان أو تستخدم القوة بشكل معقول – وهو انخفاض حاد مقارنة بالسنوات السابقة. وأشارت الشرطة إلى أن نتائج الاستبيان، التي تعكس اتجاه انخفاض طويل الأمد في رضى المواطنين، ستُستخدم كأداة عمل لتحسين الخدمة للمواطن.