مصادر لـ i24NEWS: إسرائيل حاولت اغتيال قائد القسام الجديد بغزة نافذ صبيح

كشفت مصادر فلسطينية أن إسرائيل نفذت غارة جوية على سيارة "جيب" بالقرب من المحكمة الشرعية على بعد عشرات الأمتار من حي الرمال الذي يقع وسط مدينة غزة ويوصف أنه أرقى حي في قطاع غزة، ما تسبب بمقتل 4 فلسطينيين.

المصادر كشفت أن الجيب يعود لنافذ صبيح الشهير بـ "أبو جلال" وهو القيادي البارز في كتائب القسام، واختير بعد فترة قصيرة من اغتيال محمد عودة القائد السابق للقسام بدلاً من عز الدين الحداد، واللذين تم اغتيالهما في شهر مايو الماضي، ليكون صبيح بديلا لهما قائدا عن القسام في القطاع.

المصادر أوضحت أن الجيب كان على متنه جلال النجل الأكبر لصبيح، وإلى جانب ياسر عودة أحد قادة المدفعية في لواء غزة، ومصعب عباس من المساعدين لصبيح الأب والقائد الجديد للقسام، إلى جانب مراسل بريد لقائد القسام، وقتلوا جميعا في الغارة حينما كانوا يتجمعون داخل ومحيط الجيب ويتبادلون معلومات مكتوبة وأخرى شفوية يبدو كانت في طريقها للقائد الجديد.

المصادر بينت أن القائد الجديد للقسام لم يكن على متن الجيب، مشككة في أن تكون إسرائيل لديها معلومات دقيقة حول وجوده.

المصادر أشارت إلى أن صبيح من النشطاء القدامى في القسام وتولى كتيبة التفاح والدرج سابقا كما كان تورط بشكل مباشر في عملية خطف الجندي أرون شاؤول حلال الحرب على غزة عام 2014، وهو الأمر الذي ساهم في رفع أسهمه داخل القسام وأصبح يتولى مسؤوليات أكبر، كما كان مقربا من الحداد ومن قبل لأحمد الجعبري القائد السابق للقسام، وشارك في سلسلة هجمات ضد أهداف إسرائيلية، وكان يعتبر من الرعيل الأول للكتائب بالقطاع.