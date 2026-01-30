إسرائيل وجنوب أفريقيا تطردان القائمين بالأعمال من كليهما

بلغت العلاقات بين إسرائيل وجنوب أفريقيا مستوىً جديدًا من التوتر مع قيام البلدين بطرد القائمين بالأعمال من كليهما، حيث أعلنت بريتوريا، اليوم الجمعة، أن "القائم بالأعمال الإسرائيلي أرييل سيدمان شخصا غير مرغوب فيه"، وأمهلته 72 ساعة لمغادرة البلاد ​بسبب "انتهاكات متكررة للأعراف الدبلوماسية، بما في ذلك إهانة الرئيس سيريل رامافوزا" وفقا لبيان الوزارة. ردا على الخطوة، أعلنت إسرائيل من جانبها أن الممثل الدبلوماسي الأول ​لجنوب أفريقيا ​شخص غير ​مرغوب ​فيه ويجب ​عليه ‌المغادرة في غضون ‌72 ​ساعة.

ذُكرت حادثة محددة: في 13 نوفمبر/تشرين الثاني، نُشرت رسالة على حساب السفارة الإسرائيلية (الحساب X) اقتبست تصريحًا لرامافوزا - "سياسات المقاطعة لا تجدي نفعًا" - مصحوبة بتعليق ساخر: "لحظة نادرة من الحكمة والوضوح الدبلوماسي". أثار هذا المنشور جدلًا حادًا في بريتوريا.

تتفاقم الأزمة الدبلوماسية في ظل علاقات متوترة للغاية بالفعل منذ أن رفعت جنوب أفريقيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية في أواخر عام 2023، متهمة إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة - وهي قضية لا تزال جارية. يُلقي الصراع في غزة بظلاله على جنوب أفريقيا، التي تُعتبر من أكثر الدول دعمًا للقضية الفلسطينية، فضلًا عن كونها موطنًا لأكبر جالية يهودية في أفريقيا جنوب الصحراء.

في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ندد وزير خارجية جنوب أفريقيا، رونالد لامولا، مجددًا بما وصفه بـ"خطة واضحة لطرد الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية"، وذلك عقب وصول فلسطينيين إلى جوهانسبرغ نُقلوا عبر نيروبي من مطار إيلات.

من جانبها، حذرت إسرائيل من أنه "يمكن النظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات"، مما يثير شبح تصعيد دبلوماسي مطول بين الدولتين.