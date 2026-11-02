بأكثر من 190 مليون دولار.. إسرائيل تستعد لتدريب قواتها على أنظمة مدفعية جديدة

وقّعت وزارة الأمن الإسرائيلية اتفاقية مدتها 15 عامًا مع شركة إلبيت سيستمز لإنشاء مركز تدريب ودعمه لأطقم المدفعية التي تستعد لتشغيل الجيل القادم من مدافع الهاوتزر وراجمات الصواريخ التابعة للجيش الإسرائيلي.

ستوفر الصفقة، التي تزيد قيمتها على 190 مليون دولار، أي نحو 600 مليون شيكل، أجهزة محاكاة وقاعات دراسية وغيرها من مرافق التدريب للجنود والقادة الذين يستخدمون مدفع الهاوتزر ذاتي الدفع SIGMA ونظام إطلاق الصواريخ PULS.

يأتي هذا المشروع في وقت يستعد فيه سلاح المدفعية لدخول المنصات الخدمة العملياتية بشكل كامل. ووفقًا للوزارة، يهدف المرفق إلى تقليص مدة دورات التأهيل وتحسين الكفاءة، مع خفض تكاليف التدريب على المعدات العملياتية والحد من استهلاكها.

ستكون أجهزة محاكاة القيادة والمهام جزءًا من البرنامج التدريبي. كما ستوفر شركة إلبيت التدريب والصيانة والدعم اللوجستي طوال مدة الاتفاقية.

تفاوضت مديرية المشتريات الدفاعية التابعة للوزارة على العقد من خلال وحدة المشتريات البرية التابعة لها، بالتعاون مع القوات البرية لجيش الدفاع الإسرائيلي.

قال زئيف لانداو، نائب المدير العام للوزارة ورئيس مديرية المشتريات، إن الاستثمار سيعزز الجاهزية العسكرية ويدعم الصناعة الإسرائيلية. وأضاف أن الجمع بين تكنولوجيا المحاكاة والدعم طويل الأمد سيساعد أطقم المدفعية على الاستفادة بصورة أكمل من قدرات الأنظمة الجديدة.

قال بوعاز كوهين، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لقسم الأنظمة البرية في شركة إلبيت سيستمز، إن البرنامج التدريبي صُمم لتوفير تدريب فعّال والحفاظ على جاهزية سلاح المدفعية. وأضاف: «طوّرت إلبيت، بصفتها شريكًا يلبي احتياجات المؤسسة الدفاعية والجيش الإسرائيلي، للقوات البرية واحدة من أكثر منظومات التدريب والتعليم تطورًا في العالم».