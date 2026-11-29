بدأ الجيش الإسرائيلي، الأحد، تجنيد دفعة تشرين الثاني/نوفمبر 2026، مع انطلاق التحاق المجندين الجدد بسلاح المدرعات، الذي يشهد تغييرات في منظومة التدريب والمهام القتالية، أبرزها تجنيد أولى المقاتلات في صفوفه وإطلاق مسار جديد للمقاتلين تحت اسم «أوهيد».

وتأتي هذه الخطوات في أعقاب حرب «السيوف الحديدية»، التي دفعت قيادة سلاح المدرعات إلى إعادة النظر في احتياجاته العملياتية، ولا سيما ضرورة توفير قدرات مشاة خفيفة تعمل إلى جانب الدبابات داخل الكتائب، وتتولى مهام المراقبة وجمع المعلومات ورصد مجموعات مضادة للدروع واستهدافها.

ويهدف المسار الجديد إلى إعادة إحياء دور سرايا الإسناد المدرعي التي كانت تعمل ضمن السلاح حتى عام 2022، مع تطوير مهامها لتشمل استخدام الطائرات المسيّرة وأنظمة المراقبة والاستطلاع.

وقال قائد كتيبة التدريب 460 في سلاح المدرعات، المقدم «ل.»، إن نحو 80% من المجندين في الدفعة الجديدة سيتوجهون إلى التخصصات المرتبطة بطواقم الدبابات، فيما سيُختار 20% آخرون للالتحاق بالمسار الجديد.

وأوضح أن المجندين المختارين سيخضعون لتدريب المشاة في قاعدة لواء «كفير»، يشمل التدريب الأساسي والمتقدم، قبل الانتقال إلى التأهيل على تشغيل أنظمة الطائرات المسيّرة والمراقبة، ثم الالتحاق بكتائب المدرعات.

وأضاف أن اختيار المقاتلين سيجري خلال الأسبوع الأول من التجنيد، بناءً على رغبتهم ودافعيتهم للانضمام إلى مسار ذي طبيعة أقرب إلى مهام المشاة، مشيراً إلى أنهم سيخضعون لتدريب يؤهلهم للحصول على مستوى «روباي 07»، وهو تصنيف للتأهيل القتالي في الجيش الإسرائيلي.

وأشار قائد الكتيبة إلى أن الحرب أحدثت تحولاً في توجهات الشباب الإسرائيليين إزاء الخدمة العسكرية، لافتاً إلى ارتفاع الرغبة في الالتحاق بالوحدات القتالية، بما فيها سلاح المدرعات، رغم صعوبة التأقلم مع طبيعة الخدمة في بدايتها.

أولى المقاتلات في سلاح المدرعات

وبالتوازي مع إطلاق المسار الجديد، تشهد دفعة التجنيد الحالية خطوة غير مسبوقة تتمثل في إدخال أولى المقاتلات إلى سلاح المدرعات، ضمن تجربة بدأت قبل أسبوعين، ومن المقرر أن تؤهلهن للمشاركة في المناورات العسكرية خلف الحدود باستخدام دبابات «ميركافا».

وقال المقدم «ل.» إن المجندات يخضعن حالياً لمرحلة إعداد بدني، على أن ينتقلن بعدها إلى معسكر «حيون» لاستكمال التدريب، ضمن برنامج أُعد خصيصاً لهن وبإشراف طاقم تدريبي متخصص.

وتندرج هذه التغييرات ضمن مساعي الجيش الإسرائيلي لتطوير قدرات سلاح المدرعات، من خلال دمج مهام المشاة الخفيفة والتكنولوجيا الحديثة في عملياته، إلى جانب توسيع مشاركة النساء في الأدوار القتالية.