سوريا : شبكة أنفاق سرية قرب العراق تكشف أحد أخطر مسارات تهريب السلاح الإيراني

نشرت وسائل إعلام سورية مقاطع فيديو تظهر شبكة واسعة من الأنفاق في منطقة البوكمال، بُنيت على يد الجماعات المسلحة الموالية لإيران خلال حكم الأسد، على بعد كيلومترات قليلة من الحدود مع العراق.

وتظهر الصور أن الأنفاق واسعة بما يكفي لسير المركبات، ويُزعم أنها كانت مسارًا رئيسيًا لتهريب الأسلحة للجماعات المسلحة الموالية لإيران وحزب الله في لبنان، مخفية عن الرصد الجوي. تقع هذه الشبكة بالقرب من قاعدة الإمام علي، على بعد 3-4 كم من الحدود العراقية.

https://x.com/i/web/status/2002675429484683421 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وعلقت إحدى المؤثرات السورية المقيمة بالخارج بأن هذه الأنفاق تُظهر تحصينات تحت الأرض وقدرة الجماعات المسلحة على المناورة والاختفاء في مناطق النزاع، بينما يعاني المدنيون في مناطق سيطرة الميليشيات من نقص الخدمات الأساسية مثل التعليم والمستشفيات والطرق، رغم الحاجة الملحة لها.

وكانت صور أولية للأنفاق قد نشرت في مايو الماضي، علمًا أن قاعدة الإمام علي تعرضت لهجمات عدة من قبل القوات الأمريكية والإسرائيلية عام 2021، قبل أن تخفت الأنظار عنها على ما يبدو لاستمرار نشاطها السري.