شيخ قبيلة المريح الزبيدي يدعو عشائر سوريا للانشقاق عن الجيش السوري فورًا

دعا شيخ قبيلة المريح الزبيدي في شمال شرق سوريا أبناء العشائر المنضوية ضمن صفوف قوات الجيش السوري إلى الانشقاق الفوري، محذرًا من الزج بأبناء العشائر في معارك قال إنها تخدم «مشروعًا تركيًا» في سوريا.

وفي تصريحات منسوبة إليه، قال شيخ القبيلة إنه يناشد العشائر بسحب أبنائها من تلك القوات، معتبرًا أن استمرار مشاركتهم يعرضهم للخطر دون تحقيق مصالح حقيقية لهم. وأضاف: «لا نريد أن يُقتل أبناؤنا من أجل مشاريع لا تخدم أبناء المنطقة»، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن بعض المقاتلين يُرسلون حاليًا إلى جبهات تشهد مواجهات عنيفة، لاسيما في منطقتي دير حافر ومسكنة بريف حلب الشرقي، محذرًا من أن ذلك قد يؤدي إلى خسائر بشرية كبيرة في صفوف أبناء العشائر.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه محافظة حلب تطورات ميدانية متسارعة، حيث تدور اشتباكات متقطعة في عدة محاور شرقي وشمالي المحافظة، وسط تحركات عسكرية وتبدلات في خريطة السيطرة. وتسببت المواجهات الأخيرة بسقوط قتلى وجرحى، إلى جانب موجات نزوح محدودة من بعض القرى القريبة من خطوط التماس، وفق مصادر محلية.

ويرى مراقبون أن تصاعد العمليات العسكرية في ريف حلب يعكس تعقيدات المشهد السوري وتداخل الأجندات الإقليمية، في وقت تتزايد فيه الدعوات المحلية لعدم زج أبناء العشائر في صراعات تتجاوز مصالحهم المباشرة.