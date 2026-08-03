يواصل الجيش الإسرائيلي موجة الاغتيالات في قطاع غزة، وذلك بالتوازي مع التطورات في الاتصالات للتوصل إلى اتفاق مع حماس. المراسل العسكري للقناة العبرية يوسي يهوشواع أفاد (الأحد) في "النشرة الرئيسية عن ضغط بالفعل من الأمريكيين، الذين يطالبون إسرائيل بإيقاف، أو على الأقل تقليص حجم الهجمات في غزة.

خلال الأسبوع الماضي، تم تسجيل حوالي 20 اغتيال لمسلحين. علمت i24NEWS أنه خلال الاحد تم تسجيل أعلى عدد من الهجمات في قطاع غزة منذ عملية "زئير الأسد".

كما هو معلوم، نشر مجلس السلام الذي يشرف على قطاع غزة خلال عطلة نهاية الأسبوع خارطة الطريق لنزع سلاح حماس. ووفقاً للمخطط، الذي تم التوصل إلى تفاهمات بشأنه مع الأمريكيين، مع حماس ومع الوسطاء، من المفترض أن توقف إسرائيل عملياتها الهجومية في غزة بشكل فوري.

لكن في إسرائيل يوضحون اليوم أنه من ناحيتهم - لا يوجد أي تغيير في السياسة. مصادر إسرائيلية تشير في حديث مع المراسل السياسي غاي عزرئيل: "لا يوجد وقف لإطلاق النار. سنواصل الرد على أي تهديد والاستمرار في النشاط حسب الحاجة".

بالمقابل، مسؤول أمريكي رفيع يرد على التصريحات ويقول لـi24NEWS: "لا يهم ما يقوله المسؤولون الفلسطينيون أو الإسرائيليون. الوثيقة الملزمة هي اتفاق النقاط العشرين وخارطة الطريق المكونة من 15 نقطة التي تم نشرها بشفافية كاملة من قبل مجلس السلام."

بحسب قوله، مع بدء تنفيذ الإطار، يجب أن تنتهي الهجمات الاستباقية للجيش الإسرائيلي، وبالمقابل سيتم إيقاف أي نشاط عسكري لحماس بشكل فوري.

في الواقع، الفجوة واضحة على الأرض، ووفقًا للتقارير الفلسطينية، واصلت إسرائيل اليوم أيضًا مهاجمة أهداف في غزة، خلافًا لمطلب مجلس السلام.