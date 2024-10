"مفاجآت لم تشهدوها بعد": إيران تهدد بالرد خلال الأيام المقبلة

أفادت شبكة "سكاي نيوز" بالعربية، اليوم (الثلاثاء)، أن الحرس الثوري الإيراني يهدد بشن "هجمات خاطفة" إضافية ضد إسرائيل خلال الأيام المقبلة. كما ورد أنهم بدأوا يهددون الإسرائيليين بـ "مفاجآت لم يروها من قبل".

في غضون ذلك، قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: "سنحدد موعد وطريقة الرد ضد إسرائيل". وأضافت أنه "ستكون هناك زيادة بنسبة 200% في الميزانية العسكرية للدولة".

ويشار إلى أنه، منذ الهجوم الإسرائيلي على إيران، في الليلة بين الجمعة والسبت، سُمعت عدد من ردود الفعل المختلفة من النظام الإيراني - عندما زعموا لأول مرة في طهران أنهم لن يردوا، وبعد ذلك - بدأوا بإرسال تهديدات صريحة بشأن الرد الذي يزعمون أنه سيحدث قريبًا.

في الوقت نفسه، وردت ادعاءات من مسؤولين إسرائيليين مفادها أن الهجوم تم التخطيط له بطريقة تسمح للنظام الإيراني بإنكار مستوى الضرر، وبالتالي كبح التحرك الإسرائيلي بشكل فعال.

في غضون ذلك، نشرت قناة "العالم" التلفزيونية الإيرانية الناطقة بالعربية، ملخصا باللغة الفارسية مع ترجمة عربية لمساعد تنسيق شؤون الحرس الثوري محمد رضا نقدي، الذي هدد إسرائيل بما يلي: "في الأيام القادمة سترون أي ضربات قاسية سيتلقاها العدو الصهيوني. إسرائيل ستتعرض لهزات أكبر من خلال إجراءات وابتكارات جديدة ستفاجئها".

