قائد شرطة تل أبيب: تصاعد جرائم القتل في المجتمع العربي "حالة طوارئ وطنية"

حذّر قائد منطقة تل أبيب في الشرطة الإسرائيلية، حاييم سارجروف، من التزايد الحاد في جرائم القتل داخل المجتمع العربي، واصفًا الوضع بأنه "حالة طوارئ وطنية" تستدعي تحركًا واسعًا وتعاونًا بين مختلف الجهات المعنية.

وفي تصريحات صباح اليوم الاثنين مع هيئة البث الرسمية، قال سارجروف إن دوائر العنف والانتقام باتت تتوسع، موضحًا أن الضحايا لم يعودوا يقتصرون على أطراف النزاعات المباشرة، بل أصبح الاستهداف يشمل أشخاصًا من الدوائر المحيطة.

وانتقد المسؤول الأمني ما وصفه بالأحكام القضائية المخففة بحق المتورطين في قضايا إطلاق النار وحيازة السلاح، معتبرًا أن العقوبات القصيرة لا تحقق الردع، بل قد تمنح الجناة مزيدًا من النفوذ داخل بيئاتهم.

وأشار إلى أن الشرطة كانت تتابع خلفية النزاع المرتبط بجريمة القتل الأخيرة منذ أشهر، موضحًا أن موجة العنف الحالية تبدو مرتبطة بسلسلة من عمليات الثأر المتبادل.

وبحسب المعطيات، قُتل منذ بداية العام 142 شخصًا في المجتمع العربي، فيما شهدت الساعات الأخيرة عدة حوادث قتل وإطلاق نار وانفجارات سيارات في مناطق مختلفة.

ولفت سارجروف إلى أن التحقيق في هذه الجرائم يواجه تحديات كبيرة، أبرزها غياب الشهادات والخوف من التعاون مع الشرطة، إلى جانب نقص وسائل المراقبة والتوثيق داخل البلدات العربية مقارنة بمدن أخرى.

وأكد أن تعزيز البنية التكنولوجية وزيادة كاميرات المراقبة وتوفير فرص متساوية للشباب تمثل خطوات ضرورية للمساهمة في الحد من تفاقم ظاهرة العنف والجريمة.