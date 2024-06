رغم العلاقة المتوترة مع خامنئي: أحمدي نجاد يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية الايرانية

أعلن الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد ترشحه للانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في 28 من الشهر الحالي، اليوم الأحد، رغم العلاقة المتوترة مع المرشد علي خامنئي.

دأب الرئيس السابق أحمدي نجاد على تحدي الغرب ومواجهته في السنوات السابقة، لكنه انخرط لاحقا في لعبة أكثر خطورة بكثير في مواجهة المرشد الأعلى علي خامنئي، لكن الأسوأ من ذلك أن هذه المواجهة جرت في العلن.

وكانت أول مواجهة مباشرة بين الرئيس الأسبق والمرشد بدأت عام 2011 عندما قرر أحمدي نجاد فصل وزير الاستخبارات حيدر مصلحي من منصبه, ولكن ما إن مضت بضع ساعات على قرار الفصل حتى قرر خامنئي حينها دحض القرار وأمر بإعادة مصلحي إلى منصبه، ما وتّر العلاقة بين الرجلين.

واتهم الموالون لخامنئي أحمدي نجاد ومستشاريه بالسعي إلى الحد من نفوذ المؤسسة الدينية، وهي ممارسات وصفت بأنها تمثل "التيار الضال".

https://twitter.com/i/web/status/1797157367475261468