رغم العلاقة المتوترة مع خامنئي: أحمدي نجاد يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية الايرانية

أعلن الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد ترشحه للانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في 28 من الشهر الحالي، اليوم الأحد، رغم العلاقة المتوترة مع المرشد علي خامنئي.

دأب الرئيس السابق أحمدي نجاد على تحدي الغرب ومواجهته في السنوات السابقة، لكنه انخرط لاحقا في لعبة أكثر خطورة بكثير في مواجهة المرشد الأعلى علي خامنئي، لكن الأسوأ من ذلك أن هذه المواجهة جرت في العلن.

وكانت أول مواجهة مباشرة بين الرئيس الأسبق والمرشد بدأت عام 2011 عندما قرر أحمدي نجاد فصل وزير الاستخبارات حيدر مصلحي من منصبه, ولكن ما إن مضت بضع ساعات على قرار الفصل حتى قرر خامنئي حينها دحض القرار وأمر بإعادة مصلحي إلى منصبه، ما وتّر العلاقة بين الرجلين.

واتهم الموالون لخامنئي أحمدي نجاد ومستشاريه بالسعي إلى الحد من نفوذ المؤسسة الدينية، وهي ممارسات وصفت بأنها تمثل "التيار الضال".

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وفي عام 2012 أصبح أول رئيس في تاريخ الجمهورية الإسلامية الذي يستدعيه البرلمان لاستجوابه بخصوص سياساته, أما في 2013 فتم تجميد قدرته على صنع القرارات وتهديده بمساءلته في البرلمان.وخلال 2012 وجه أحمدي نجاد انتقادات بطرق غير مباشرة أيضاً لخامنئي بعد أن انتقده على التلفزيون الرسمي بأبيات من الشعر.

كذلك بعدها بسنوات قليلة وفي 2018 انتقد الرئيس الإيراني الأسبق السلطة القضائية في بلاده بحدة، وطال بتصريح ناري المرشد الأعلى، وذلك من أمام محكمة الاستئناف في طهران.

واتهم في أعقاب جلسة في المحكمة مَثُل فيها مساعده حميد بقائي، منع من حضورها، السلطات الإيرانية باغتيال أصحاب المظالم في السجون ومن بعد الزعم بأنهم مدمنون وقد انتحروا.

وفي نفس العام، نشر أحمدي نجاد رسالتين مثيرتين للجدل وجههما للمرشد علي خامنئي، مشيراً إلى تصريح الأخير وتلميحه الذي طالبه فيه بعدم التحدث في المشكلات الأساسية للبلاد, كما طالب فيهما بوقف تدخل الحرس الثوري في الاقتصاد، محذراً حينها من تزايد الاستياء الشعبي ضد النظام الايراني.

وكتب أحمدي نجاد خطاباً مفتوحاً لخامنئي في 2018 دعا فيه إلى "إصلاحات جذرية" في سلطات الحكومة الثلاث، التنفيذية والتشريعية والبرلمانية، وكذلك في مكتب الزعيم الأعلى.وفي عام 2021 انتقد الرئيس الإيراني الأسبق تصريحات أحد المقرّبين من خامنئي، والتي تناولت نيته الترشح للرئاسة.

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