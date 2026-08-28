لماذا توسع قطر تحركاتها في ليبيا سياسيا واقتصاديا؟

بدأت قطر في توسيع حضورها الدبلوماسي والسياسي في ليبيا نحو مزيد من التعاون والشراكة مع مختلف الأطراف السياسية شرقاً وغرباً، وتأسيس علاقات مستقبلية تعويضاً عن فترات ماضية، شهدت جموداً في العلاقات، لا سيما مع بنغازي.

وأجرى وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي، لقاءات متنوعة استهدفت بحث سبل التعاون السياسي والاقتصادي والعسكري المشترك، بالإضافة إلى مباحثات مع المبعوثة الأممية لدى ليبيا، هانا تيتيه.واختتم الخليفي جولته في ليبيا، التي دامت يومين، بزيارة بنغازي، ولقاء الفريق أول صدام حفتر، القائد العام المكلّف لـ«الجيش الوطني» في مقر القيادة في بنغازي، وتناولا آخر مستجدات الأوضاع السياسية محلياً ودولياً، إلى جانب "سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين".

ومن جانبه رحَّب صدام حفتر بالوفد القطري الذي ترأسه الخليفي، مشدداً على "عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، ومثمناً الجهود التي تبذلها دولة قطر لدعم استقرار ووحدة ليبيا".

ونقلت القيادة العامة، مساء الخميس، عن الخليفي "سعادته بزيارة بنغازي، وإشادته بما تشهده المدينة من استقرار ونهضة عمرانية"، كما وجّه دعوة رسمية إلى صدام حفتر لزيارة دولة قطر "لمواصلة التشاور والتنسيق بين الجانبين"