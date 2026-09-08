كشف تحقيق جديد نُشر بالتزامن مع صدور كتاب للصحفيين شلومي إلدار وروث يوفال بعنوان "المختطفون: 843 يومًا من الإهمال"، أن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تلقى تحذيرًا مباشرًا بشأن تحرك كبير كان يخطط له زعيم حركة حماس في قطاع غزة آنذاك، يحيى السنوار، قبل نحو أسبوع ونصف من هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وبحسب التحقيق الذي نشرته صحيفة "هآرتس"، بدأت القصة في أوائل سبتمبر/أيلول 2023، خلال اتصالات إسرائيلية غير مباشرة مع حماس بشأن صفقة تشمل إطلاق سراح أربعة إسرائيليين محتجزين في غزة، إلى جانب جثتي الجنديين هدار غولدن وأورون شاؤول والمحتجزين هشام السيد وأبرا منغيستو.

ومع تعثر المفاوضات، اختفى السنوار بشكل مفاجئ عن رادار جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك". ووفق الرواية الواردة في التحقيق، تواصل السنوار مع شخصية فلسطينية مرتبطة بحركة فتح، وأبلغه بأنه يخطط لـ"مفاجأة كبيرة" إذا لم تتقدم المفاوضات.

رسالة السنوار: "زلزال"

بحسب إلدار، استخدم السنوار في إحدى المحادثات للمرة الأولى كلمة "زلزال" لوصف ما يخطط له، قبل أن يكرر الرسالة لاحقًا، طالبًا نقلها إلى الجانب الإسرائيلي.

وفي 15 سبتمبر/أيلول، تلقى رئيس الشاباك آنذاك رونين بار المعلومات، ونقلها بدوره إلى نتنياهو، وفق التحقيق.

وبحسب الرواية نفسها، جرت لاحقًا محادثة بين نتنياهو ورئيس دولة الإمارات محمد بن زايد، عبر وسيلة اتصال خاصة، بهدف التأكد من وصول التحذير إلى رئيس الحكومة الإسرائيلي.

وخلال المحادثة، التي استمرت نحو 45 دقيقة وفق إلدار، حاول نتنياهو طمأنة بن زايد، وقال، بحسب التحقيق: "نحن مستعدون في غزة"، مقدرًا أن الخطر الأكبر قد يأتي من الضفة الغربية.

نتنياهو لم يبلغ قادة الأجهزة الأمنية

ويشير التحقيق إلى أن نتنياهو لم ينقل مضمون هذه المحادثة إلى رئيس الأركان آنذاك هرتسي هاليفي، أو رئيس الشاباك رونين بار، أو رئيس الموساد دادي برنيع.

كما أشار التقرير إلى تحذير آخر وصل إلى ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلي في الفترة نفسها من وزير الاستخبارات المصري آنذاك عباس كامل، الذي حذر من وقوع "شيء استثنائي وعملية ضخمة" من جانب حماس.

وكانت الصحفية سمادار بيري قد نشرت في الأيام الأولى للحرب أن مصر حذرت إسرائيل من تحرك خطير لحماس قبل هجوم 7 أكتوبر، مشيرة إلى أن نتنياهو رد آنذاك بأن إسرائيل تسيطر على الوضع في غزة وأن مصدر القلق الرئيسي هو الضفة الغربية.

تحذير آخر قبل أيام من الهجوم

وبحسب التحقيق، ناقش اجتماع أمني عقد في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2023 أعمال الشغب على السياج الحدودي مع غزة ومؤشرات على نية حماس تنفيذ هجوم في الضفة الغربية.

وخلال الاجتماع، طرح رئيس الشاباك مجددًا إمكانية تنفيذ عمليات ضد كبار قادة حماس، بمن فيهم السنوار، الذي وصفه بأنه كان يظهر مؤشرات على "الغرور".

ووفق التحقيق، رد نتنياهو بالقول: "أعدوا لي الخطط وسأدرسها".

ونقل التحقيق عن مسؤول أمني رفيع قوله إن نتنياهو لم يكن يرفض هذه المقترحات بشكل مباشر، وإنما كان يؤجل التعامل معها، مضيفًا أن رئيس الحكومة قال في ختام الاجتماع: "واصلوا العمل على القدرة، لكن في الوقت الحالي هدّئوا الوضع".

مسؤولون أمنيون: لو عرفنا بالتحذيرات لتغير التقييم

ويرى مسؤولون أمنيون، بحسب التحقيق، أن معرفة الأجهزة الأمنية بالتحذيرات التي وصلت إلى نتنياهو كان من الممكن أن تؤثر في تقييمها للمعلومات التي كانت بحوزتها قبل 7 أكتوبر.

وقال مسؤول في الشاباك، وفق ما نقل عنه التحقيق، إن معرفة هذه التحذيرات ربما كانت ستساعد في تفسير اختفاء السنوار المفاجئ من الاتصالات المتعلقة بالتهدئة، وربما كانت ستقود الأجهزة الأمنية إلى استنتاج مختلف بشأن نوايا حماس.

ديوان نتنياهو ينفي: "كذب مطلق"

من جهته، نفى ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلي بشكل قاطع ما ورد في التحقيق، وقال في بيان إن الادعاءات بشأن تلقي نتنياهو تحذيرًا من رئيس الإمارات "كذب مطلق"، مؤكدًا أن نتنياهو لم يتحدث مع محمد بن زايد خلال الفترة المذكورة ولم يتلقَّ منه أي تحذير.

كما أفاد رونين بار وهرتسي هاليفي، اللذان كانا يشغلان منصبي رئيس الشاباك ورئيس الأركان في ذلك الوقت، بأنهما لم يكونا على علم بالتحذير المنسوب إلى رئيس الإمارات.

ويعيد التحقيق فتح النقاش حول التحذيرات التي سبقت هجوم 7 أكتوبر، وما إذا كانت المعلومات التي وصلت إلى القيادة السياسية الإسرائيلية قد نُقلت بصورة كاملة إلى الأجهزة الأمنية، في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل المرتبطة بإخفاقات إسرائيل عشية الهجوم.