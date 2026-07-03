أدلى وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، الليلة الماضية (الخميس) بتصريحات حادة ضد إسرائيل. في مقابلة مع شبكة CNN باللغة التركية، قال فيدان إن "إسرائيل ليست مشكلة تركيا وحدها. الجميع يعرف ذلك ويشعر بذلك. هؤلاء الأشخاص أصبحوا عبئًا لم تعد الإنسانية قادرة على تحمله".

ودعا فيدان في تصريحات أخرى المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات دبلوماسية أكثر صرامة، بما في ذلك فرض عقوبات.وقال فيدان إن القضية لا ترتبط بتركيا وحدها أو بمواقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مضيفًا أن ما يجري بات، من وجهة نظر أنقرة، يتجاوز إطار الخلافات السياسية التقليدية ليصبح قضية ذات أبعاد دولية وإنسانية أوسع.

وأشار الوزير التركي إلى أن هناك تناميًا في الأصوات المنتقدة لإسرائيل داخل العديد من الدول، سواء على المستوى السياسي أو الإعلامي أو الأكاديمي، معتبرًا أن التغيرات في المزاج العام العالمي تعكس تصاعدًا في الانتقادات تجاه السياسات الإسرائيلية خلال الفترة الأخيرة.

كما أكد فيدان أن تركيا ستواصل الدفاع عن مصالحها الوطنية والإقليمية، مشددًا على أن أنقرة لن تتراجع عن مواقفها إذا تعارضت التطورات الإقليمية مع رؤيتها الأمنية والسياسية.

من جانبه ، هاجم وزير الخارجية جدعون في رده وزير الخارجية التركي، وكتب على منصة X أن تصريحات فيدان تشكل تحريضاً واضحاً على الإبادة الجماعية. "نزع الإنسانية عن الشعب اليهودي وتصويره كـ 'عبء لا يطاق' هي اللغة الكلاسيكية لأكبر الطغاة في التاريخ"، هكذا كتب ساعر. كما دعا وزير الخارجية حلفاء تركيا في الناتو إلى إدانة لا لبس فيها للدعوة الصريحة التي أطلقها فيدان لإبادة إسرائيل.

https://x.com/i/web/status/2072790578517901622 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

تبادُل التصريحات بين وزيري خارجية تركيا وإسرائيل يأتي على خلفية الأزمة المتصاعدة بين البلدين، التي بلغت مستوى جديداً من التدهور هذا الأسبوع مع اعتراف إسرائيل بالإبادة الجماعية للأرمن التي ارتكبتها الإمبراطورية العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ردًا على اعتراف إسرائيل بالإبادة الجماعية للأرمن: "تاريخنا يتميز بمنح الملاذ للأشخاص الذين هربوا من اضطهاد محاكم التفتيش واضطهاد النازيين". وأضاف: "أولئك الذين يشوهون سمعة تركيا في محاولة لتحويل الانتباه عن الوحشية التي يرتكبونها في غزة، يعرفون هذا أكثر من أي شخص آخر. لو أنهم فقط نظروا إلى تاريخهم".

كما أدانت أذربيجان، الحليفة لإسرائيل وتركيا، الخطوة الإسرائيلية. وجاء في بيان وزارة الخارجية الأذربيجانية: "تشويه الحقائق التاريخية بشأن أحداث عام 1915 وتحويل العمليات التاريخية المعقدة إلى موضوع قرارات سياسية – بعيداً عن الأسس القانونية والعلمية – أمر غير مقبول على الإطلاق".