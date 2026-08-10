وحدة مكافحة الاحتيال في لواء الساحل بالشرطة اعتقلت مشتبهًا رئيسيًا في قضية احتيال ضخمة في شركة الكهرباء، التي تصل قيمتها إلى حوالي 5 ملايين شيكل. تم اليوم (الاثنين) تمديد اعتقاله في المحكمة.

بدأ التحقيق في الأشهر الأخيرة، وخلاله تم التحقيق في شبهة احتيال معقد في شركة الكهرباء. مع الانتقال في نهاية الأسبوع للمرحلة العلنية، أوقف محققو قسم الاحتيال عدة مشتبهين في إطار تحقيق في قضية احتيال يُشتبه بتورط عدد من موظفي شركة الكهرباء فيها.

وفقًا للاشتباه، المشتبه المركزي، وهو من سكان كفر مندا، عمل مع موظفين آخرين في الشركة لجني منافع مالية غير مشروعة من خلال دفع ديون كهرباء للآخرين بطريقة غير قانونية. أمس استجاب المحكمة لطلب الشرطة ومددت مرة أخرى اعتقال المشتبه المركزي لأربعة أيام إضافية لاستكمال التحقيق.