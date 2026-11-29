أثار تسجيل حالات وفاة وإصابة بمرض التهاب السحايا بين طلاب في محافظة واسط جنوبي العراق، مخاوف واسعة بشأن سلامة البيئة المدرسية، ودفع السلطات المحلية إلى تشكيل خلية أزمة وإطلاق إجراءات وقائية، بالتزامن مع توجيهات من وزارة التربية لمتابعة الوضع الصحي للطلاب، فيما نفت وزارة الصحة وجود مؤشرات على تفشٍّ وبائي للمرض.

وقال عضو مجلس محافظة واسط، حبيب البدري، إن المحافظة سجلت نحو 15 حالة وفاة، بينها حالات لطلاب، إضافة إلى قرابة 30 إصابة بين الطلبة، مشيراً إلى تشكيل خلية أزمة تضم ممثلين عن مجلس المحافظة وديوانها ومديريتي التربية والصحة، إلى جانب جهات أخرى، لمتابعة تطورات الوضع.

وأضاف البدري أن السلطات المحلية قررت إطلاق حملة لتعقيم المدارس، وتخصيص أجنحة في مستشفيات المحافظة لاستقبال المصابين وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم. كما أشار إلى وجود نقص في كميات العلاج المتاحة، لافتاً إلى أن تكلفة الحقنة الواحدة تصل إلى نحو 180 ألف دينار عراقي، أي ما يعادل 110 دولارات تقريباً.

,سعت وزارة الصحة العراقية إلى تهدئة المخاوف، مؤكدة أن الحديث عن تفشٍّ وبائي لالتهاب السحايا بين الأطفال غير دقيق ومبالغ فيه. وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، إن معظم الحالات المسجلة لا تزال في إطار الاشتباه وتخضع للفحوصات المختبرية، من دون ثبوت وجود تفشٍّ بكتيري حتى الآن، موضحاً أن الأعداد المسجلة في المحافظات تقع ضمن المعدلات المعتادة، وأن عدداً محدوداً من الحالات ثبتت إصابته بأسباب فيروسية.

وشددت الوزارة على أهمية استكمال الأطفال جرعات اللقاحات الروتينية، موضحة أن التهاب السحايا قد ينتج عن بكتيريا أو فيروسات ومسببات أخرى، وأن اللقاحات المتوفرة لا تحمي من جميع أنواعه. وتشمل اللقاحات المهمة للوقاية من بعض مسبباته البكتيرية لقاح المستدمية النزلية ولقاح المكورات الرئوية.

وبالتوازي مع الإجراءات الصحية، وجّهت وزارة التربية إداراتها في محافظة واسط إلى التنسيق مع المؤسسات الصحية ومتابعة الحالات المسجلة، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية الطلاب والهيئات التعليمية. وأكد المتحدث باسم الوزارة، كريم السيد، أن الوزير طلب متابعة الوضع الصحي بشكل مستمر والتعاون مع الجهات المختصة للحد من احتمالات انتشار العدوى.

وحذر أطباء مختصون في الأمراض الانتقالية من الاستهانة بالأعراض، مشيرين إلى أن بعض حالات التهاب السحايا قد تتطور بسرعة، ما يجعل التشخيص المبكر وتحديد طبيعة العدوى والحصول على العلاج المناسب عوامل حاسمة لتجنب المضاعفات. ودعوا إلى الاهتمام بتهوية المدارس والمنازل، والحفاظ على النظافة العامة والالتزام ببرامج التطعيم.

وتزداد حساسية التطورات في ظل التحديات التي يواجهها القطاع الصحي العراقي، بما فيها نقص الأدوية والمعدات الطبية وتراكم الديون. وكانت لجنة الصحة البرلمانية قد أشارت أخيراً إلى الحاجة لتخصيصات مالية طارئة لا تقل عن تسعة تريليونات دينار عراقي، لمواجهة الأعباء المتراكمة وتحسين قدرة المؤسسات الصحية على تقديم الخدمات.

وبينما تحاول السلطات المحلية احتواء المخاوف عبر الإجراءات الوقائية، تصر وزارة الصحة على أن المعطيات المتاحة لا تثبت وجود تفشٍّ وبائي، في وقت يبقى فيه التحقق من أعداد الحالات وأسبابها العامل الأهم لتحديد حجم الخطر الذي تواجهه المدارس في المحافظة.