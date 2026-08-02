أعلن وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس عزمه استبدال قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، اللواء آفي بلوت، بعد نحو عامين فقط من توليه المنصب، في خطوة أثارت ردود فعل حادة داخل المؤسسة العسكرية.

وخلال مقابلة تلفزيونية، قال كاتس إن الخلاف بينه وبين بلوت تفاقم بعدما طعن الأخير أمام المحكمة في قرار يتعلق بالإفراج عن المستوطن طال ينون دارديك، معتبراً أن هذه الخطوة نُفذت خلافاً لموقفه. وأضاف أنه يعتزم تعيين اللواء دادو بار خليفا خلفاً له، مؤكداً أن "سيطرته على المنظومة كاملة".

في المقابل، أصدر الجيش الإسرائيلي بياناً أكد فيه أن تصريحات وزير الدفاع لم تُنسق مع رئيس الأركان إيال زامير، وأنه لا توجد نية حالياً لإجراء تغييرات في المناصب القيادية الحساسة، مشدداً على أن اللواء آفي بلوت يحظى بـ"الثقة الكاملة" في أداء مهامه.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر عسكرية انتقادات حادة لتصريحات كاتس، معتبرة أن القرار "غير منطقي"، ومؤكدة أن بلوت سيبقى في منصبه قائداً للمنطقة الوسطى.

ويأتي هذا الخلاف بعد أسابيع من نشر تسجيلات لبلوت تحدث فيها عن الوضع الأمني في الضفة الغربية، مؤكداً أن الإجراءات التي يتخذها، بما في ذلك منع إقامة بؤر استيطانية غير قانونية، تستند إلى تعليمات الحكومة وتهدف إلى الحفاظ على الأمن وتطبيق القانون.