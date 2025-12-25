الضفة الغربية: توثيق جندي إحتياط وهو يدهس فلسطيني يركع للصلاة ويطلق النار تجاه فلسطينيين

حدث خطير في الضفة الغربية: تم اليوم (الخميس) توثيق جندي من قوات حرس الحدود الاحتياطية بالقرب من قرية دير جرير قرب رام الله، وهو مسلح ويرتدي ملابس مدنية ويقود دراجة رباعية، حيث دهس فلسطينياً كان راكعاً على جانب الطريق للصلاة. بعد ذلك واصل الجندي سيره وهاجم سائق سيارة أجرة فلسطيني مر بالمكان. في وقت سابق من اليوم ورد بلاغ عن نفس الجندي، أفاد بأنه أطلق النار داخل القرية وأصاب اثنين من الفلسطينيين.

رداً على الأحداث، أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الأحداث قيد التحقيق، وعند انتهاء التحقيق سيتم تحويل المعالجة إلى الجهات المختصة. كما أُفيد أيضاً بأن سلاح الجندي الشخصي أُخذ منه وتم فصله من خدمة الاحتياط.

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "في وقت سابق اليوم تلقينا بلاغًا عن إطلاق نار نفذه مواطن إسرائيلي داخل قرية دير جرير، الواقعة في منطقة لواء بنيامين. من تحقيق أولي تبين أن الحديث يدور عن جندي احتياط أطلق النار أثناء ارتدائه ملابس مدنية، في تجاوز خطير لصلاحياته. ويجري فحص الادعاءات حول وقوع إصابات. بعد وقت قصير من الحادثة ورد توثيق لمسلح يدهس فلسطينيًا. وبعد الفحص تبين أن الأمر يتعلق بنفس جندي الاحتياط. الجيش الإسرائيلي يدين بشدة ويرى بخطورة أي مظاهر للعنف، ويطلب من جنوده وقادتهم التصرف وفقًا لقيم روح الجيش الإسرائيلي."

هذا الحدث ينضم إلى سلسلة من حالات العنف في الضفة الغربية، وأحدها الأخيرة شمل اقتحام خمسة ملثمين لمجمع مملوك لفلسطينيين جنوب جبل الخليل، متسببين بأضرار في الممتلكات، واستخدام غاز الفلفل وحتى ذبح الحيوانات.