"ممر خليج حيفا يمثل منطقة هي رمز للاستقرار والتعايش والتكنلوجيا"

شارك فرانك ميلول، "سفير خليج حيفا والخليج القادم وتحالف الـ 53" وهي مبادرة تعزز تطوير خليج حيفا، في مقابلة مع قناة i24NEWS ، لمناقشة كيف يمكن لميناء حيفا، أن يصبح بوابة المتوسط الجديدة لممر التجارة بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC). ويأتي ذلك في ظل استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز، مما يترك العديد من الدول بدون طرق تجارية مستقرة.

تمت الموافقة على مشروع IMEC في سبتمبر 2023، أي قبل السابع من أكتوبر بشهر واحد، كمبادرة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لبناء ممر يربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا. وقال ميلول إنه في ذلك الوقت، كان المشروع محل نقاش واسع باعتباره بارقة أمل، حيث عرض رئيس الحكومة الإسرائيلي خريطة الممر خلال خطاب رأس السنة العبرية، واصفًا إياه بـ "الطريق الجديد" و"مستقبل الشرق الأوسط".

ومع ذلك، بعد السابع من أكتوبر والحرب ضد إيران، يقول ميلول إن مشروع IMEC، الذي وقعته كل من الاتحاد الأوروبي والسعودية وفرنسا وإيطاليا وألمانيا، "لم يعد مجرد أمل. بل أصبح ضرورة." وقد وصفه بأنه بديل في ظل الاضطرابات في مضيق هرمز، حيث بقي خُمس نفط العالم عالقًا لأكثر من 100 يوم.

رداً على سؤال حول الاتفاق الأمني الأخير الذي أبرمته السعودية مع تركيا وباكستان، وهما دولتان غالباً ما تتعارض مصالحهما مع مصالح إسرائيل والهند، حذر ميلول من المبالغة في رد الفعل. وأشار إلى أن السعودية ليست طرفاً في اتفاقيات أبراهام، التي تُعتبر "إطاراً للأعمال" قائماً على فكرة "السلام مقابل الازدهار"، بينما يُعد التحالف الجديد ترتيباً أمنياً، واصفاً رد فعل القوى الإقليمية على التهديدات الإيرانية بأنه "أمر طبيعي تماماً".

قال ميلول إن المنافسة من التحالف قد تكون مفيدة، إذ من شأنها أن "توقظ الإسرائيليين" ليحددوا عرض القيمة الخاص بهم.

يرى ميلول أن إسرائيل، مقارنةً بالطرق البديلة عبر سوريا أو لبنان أو العراق، توفر الاستقرار والأمن والتكنولوجيا كمزايا. وأشار إلى مدن منطقة نيكست باي البالغ عددها 53 مدينة في شمال إسرائيل، من بينها 27 مدينة عربية، كدليل على التعايش، قائلاً إن المنطقة بمثابة "مختبر للتعايش" الذي تجسده اتفاقيات أبراهام. كما استشهد بخطط شركة إنفيديا لبناء مقر رئيسي لها في شمال إسرائيل كدليل على القدرة التنافسية التكنولوجية للمنطقة.

في وصفه لمبادرة NextBay نفسها، قال ميلول إن المشروع يهدف إلى توحيد المدن الثلاث والخمسين حول ممر ورؤية واحدة، واعتبر أن التنسيق بحد ذاته يُعد إنجازًا ملحوظًا. وأضاف أن مشروع IMEC يشمل ثلاثة أنواع من الممرات: النقل، والاتصالات البياناتية، والطاقة، وأن حيفا تتمتع بموقع جيد في جميع هذه المجالات.

فرانك ميلول هو أيضًا رئيس قناة i24NEWS، وتحالف الـ53 هو تحالف يجمع 53 بلدة ومدينة في محيط حيفا وبيت شيئان يسعى ليكون جزء اساسي من مشروع الـ IMEC الممر الذي سيربط الهند بأوروبا عبر الشرق الأوسط