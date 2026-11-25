أثار منع عقد مؤتمر تأسيسي لحزب سياسي في العاصمة السورية دمشق تساؤلات واسعة حول مستقبل الحياة السياسية والتعددية في سوريا، وسط مخاوف متنامية من تكريس نهج الإقصاء وتضييق الخناق على أي حراك سياسي مستقل في الداخل السوري.

وفي مداخلة ضمن التغطية الإخبارية لقناة i24NEWS Arabic، اعتبر الصحفي عطا فرحات من الجولان، أن منع تأسيس الأحزاب لا يمثل إجراءً مؤقتاً، بل يعكس سياسة فعلية تتبعها سلطة الشرع على الأرض، مشيراً إلى أن البند الرابع عشر في الدستور الذي وضعه الشرع تضمن إشارة إلى إمكانية السماح بوجود أحزاب، لكن لم يُؤسس أي حزب حتى اليوم رغم مرور أكثر من عام ونصف على ذلك.

مخاوف من المعارضة وتمركز القرار

ورأى فرحات أن غياب الأحزاب السياسية —حتى تلك التي قد تتطابق في النهج والسياسة— يرتبط بمخاوف عميقة لدى الشرع، الذي يدرك بحسب تعبيره أن إقرار قانون للأحزاب قد يفتح الباب أمام نشوء أحزاب يكون معظمها معارضاً لسياساته.

وأضاف الصحفي عطا فرحات أن السوريين يتطلعون إلى كيانات سياسية تمثل الشارع والمواطنين، وإلى التوجه لصناديق الاقتراع لانتخاب ممثليهم في البرلمان بدلاً من تعيينهم، لافتاً إلى أن البرلمان السوري جرى تعيينه بالكامل، وأن الشرع يجمع بيده صلاحيات واسعة بوصفه رئيس الوزراء والحاكم والوالي والوصي الذي يتخذ القرارات ويفرض السياسات نيابة عن السوريين جميعاً.

إرث الحياة الحزبية وتراجع الحراك السياسي

ووصف فرحات منع تأسيس حزب سياسي والعمل الحزبي في الشارع بأنه مسألة تمس كرامة السوريين الذين خبروا الحياة الحزبية لأكثر من قرن، واستحضر تجربة السوريين منذ أواخر العهد العثماني وفترة الانتداب الفرنسي حين كانت بعض الأحزاب تواجه الملاحقة والتضييق.

وختم فرحات حديثه بالتأكيد على أن واقع المنع الحالي يعيد تقليص الحراك السياسي في الداخل السوري ويحول دون قيام أحزاب سياسية فاعلة.