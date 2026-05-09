قبل ديربي تل أبيب، شاب يتعرض لهجوم عنيف بالقرب من ملعب بلومفيلد: تم القبض على ثلاثة مشتبه بهم

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم السبت، إلقاء القبض على ثلاثة من سكان تل أبيب للاشتباه في اعتدائهم بعنف على شاب قرب ملعب بلومفيلد، قبل ساعات من مباراة ديربي يافا بين هبوعيل تل أبيب ومكابي تل أبيب.

ووفقًا للسلطات، فقد تعرض الضحية لإصابات خطيرة في الوجه والجسم جراء الاعتداء الذي وقع قرب الملعب وسط توترات متصاعدة قبل المباراة. وقد ألقت وحدات مكافحة الشغب التابعة لشرطة تل أبيب ومحققون من منطقة أيالون القبض على المشتبه بهم، وهم في العشرينات والثلاثينات من العمر.

وفي بيان لها، قالت الشرطة إن "الرجال الثلاثة نُقلوا إلى مركز شرطة يافا لاستجوابهم بتهمة الاعتداء الجسيم". وانتشرت قوات الأمن بكثافة في المنطقة ضمن الإجراءات الأمنية المصاحبة للديربي، الذي يُعدّ من أكثر مباريات كرة القدم الإسرائيلية حساسية وتوترًا. كما أفادت الشرطة بإلقاء القبض على خمسة أشخاص آخرين في حادثة منفصلة قرب ملعب بلومفيلد. وخلال تفتيش المشتبه بهم ودراجاتهم النارية، عثر الضباط على أسلحة بدائية الصنع وحجارة وكمية كبيرة من الألعاب النارية.

لم تُحدد السلطات ما إذا كان الحادثان مرتبطين بشكل مباشر بمجموعات مشجعي الناديين المتنافسين، إلا أن التوترات بين مشجعي هبوعيل ومكابي تل أبيب تتصاعد عادةً إلى أعمال عنف قبل المباريات أو بعدها. ويُعتبر ديربي تل أبيب من أكثر الأحداث الرياضية حساسية في البلاد، ويتطلب وجودًا أمنيًا مكثفًا كل عام لمنع الاشتباكات والاضطرابات حول الملعب.