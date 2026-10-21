فيديو صادم من سخنين.. ملثم يطلق النار بسلاح طويل وسط الشارع وأمام المارة

توثيق لا يُصدق من سخنين شمال إسرائيل يُظهر مسلحاً مقنعاً يخرج من مركبة في منتصف الطريق، وأمام أعين المارة يطلق النار بسلاح طويل تجاه محل تجاري.

في شهر يونيو الماضي، نشرت لي عياش، رئيسة قسم الجريمة، توثيقًا استثنائيًا لخلية ملثمين مسلحين تقوم بإطلاق النار باتجاه محل تجاري في مدينة سخنين. المسلحون الذين نفذوا إطلاق النار لم يكتفوا بإطلاق النار، بل وثقوا الفعل بأنفسهم في مقطع فيديو.

في الفيديو الذي تم تداوله يظهر الملثمون وهم مسلحون ويطلقون النار باتجاه المبنى بشكل استعراضي. في أعقاب الحادثة، داهم رجال شرطة لواء الشمال ومقاتلو حرس الحدود هدفاً في المدينة واعتقلوا شاباً يبلغ من العمر 22 عاماً من سكان سخنين للاشتباه في ضلوعه في الحادثة.