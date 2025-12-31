قبرص تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي… توتر أمني مع تركيا يثير المخاوف في بروكسل

تستعد الدبلوماسيات الأوروبية وحلف الناتو بحذر لتولي قبرص رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من يناير\كانون ثاني المقبل، وسط مخاوف من أن التوتر الطويل بين نيقوسيا وأنقرة قد يؤثر على جهود تعزيز الأمن والدفاع في أوروبا، وفق ما أفاد موقع «بوليتيكو».

وتتركز المخاوف الأوروبية على إمكانية أن تستغل قبرص، بدعم من اليونان، موقعها في الرئاسة لعرقلة التعاون العسكري بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، خصوصًا في برامج الشراء الدفاعي المشترك الممولة من برنامج «العمل الأمني لأوروبا» والبالغة ميزانيته نحو 150 مليار يورو.

وقال الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس إن الحل يكمن في اتباع نهج «خطوة بخطوة»، مشيرًا إلى ضرورة انضمام قبرص أولًا إلى برنامج «الشراكة من أجل السلام» التابع للناتو، كشرط لتسهيل التعاون الدفاعي مع أنقرة لاحقًا.

من جهتها، أكدت نائبة وزير شؤون الاتحاد الأوروبي في قبرص، ماريلينا راونا، أن عدم عضوية قبرص في الناتو لا يرجع إلى خيار سيادي، بل إلى الفيتو التركي، مشيرة إلى أن أموال الدفاع الأوروبية لا يمكن أن تذهب إلى تركيا من دون تقدم سياسي.

ويأتي هذا في وقت تحظر تركيا نقل معلومات مصنفة من الناتو إلى وكالة الدفاع الأوروبية، ردًا على منعها من الانضمام إلى الوكالة بسبب اعتراض قبرص واليونان.

بدوره، حذر دبلوماسي في الناتو من أن استبعاد تركيا من برامج الدفاع الأوروبية قد يضر بوحدة الصف المطلوبة في مواجهة التهديدات الخارجية، بينما أعرب مفوض الدفاع في الاتحاد الأوروبي، أندريوس كوبيليوس، عن أمله في أن تستمر جهود تطوير القدرات الدفاعية بغض النظر عن هوية الدولة التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد.