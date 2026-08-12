كشف وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير خلال مقابلة في قناتنا العبرية أنه يمارس ضغطاً يومياً على رئيس الحكومة الإسرائيلية في الموضوع السياسي: "بن غفير يضرب على الطاولة كل صباح لبيبي نتنياهو ويقول له هيا نشجع الهجرة من غزة".

بن غفير أشار إلى أنه إذا زاد تمثيل كتلته في الانتخابات القادمة ووصل إلى 15 مقعداً، فإن ذلك سيسمح بتنفيذ هذه السياسة، وأوضح: "أنا أيضاً أطالب... منصب آخر، منصب أعلى رغم أنه يجب أن أقول لك إن هذه الوزارة ستبقى عندنا".

خلال المقابلة تطرق الوزير إلى تغيير السياسة التب قادها في السجون الأمنية مقارنة بالماضي، هاجم سابقيه في المنصب وقال: "كان قبلي ألوية، وكل أنواع الخبراء. استهزأوا بي، سخروا مني، أطلقوا عليّ لقب وزير الأرغفة. الأرغفة هي الرمز. من يذبح عنق طفلة وتعطيه رغيفًا ساخنًا، هذه هي القصة".

وأضاف الوزير بارتياح أنه اليوم "ليس لديهم شيء، الحد الأدنى من الحد الأدنى"، وأشار إلى أن ذلك يؤثر أيضًا على القاصرين: "في زيارتنا الأخيرة لسجن أوفيك، اشتكى الشباب من تشديد الشروط هناك".

فيما يتعلق بالجريمة والعمليات العدائية، أشار الوزير بن غفير إلى أنه تم تسجيل انخفاض في مستوى العمليات وسرقات السيارات، وشرح أنه حقق اختراقًا في التعاون مع جهاز الأمن العام. وأوضح وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، قائلاً: "في النهاية كان عليّ أن أضرب رأسي بالحائط، وفي النهاية نجحت في الأشهر الأخيرة مع ماي جولان في تحقيق إنجاز أتاح لجهاز الشاباك أيضًا أن يدخل الى الحدث".

في حديث عن عنف الشباب والتنمر في الشوارع، قال الوزير: "سنجند آلافاً أخرين من أفراد الشرطة، لكننا بحاجة إلى رجال شرطة صارمين"، وأكد أنه إلى جانب التوعية والتعليم، هناك حاجة لفرض انضباط صارم تجاه الجريمة.