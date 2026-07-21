هرتسوغ يطلق تحذيرًا غير مسبوق: تهديدات تستهدف نزاهة الانتخابات الإسرائيلية

حذر الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ من وجود تهديدات تستهدف نزاهة الانتخابات المقبلة، داعيًا المواطنين إلى المشاركة في العملية الديمقراطية، مع توخي الحذر من حملات التضليل وخطاب التحريض، خاصة عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وقال هرتسوغ إن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) دافيد زيني ورئيس لجنة الانتخابات المركزية نوعام سولبرغ أطلعاه على ما وصفه بتهديدات مختلفة قد تمس سلامة العملية الانتخابية.

وأضاف: "الانتخابات هي اختبار للديمقراطية الإسرائيلية، كما أنها اختبار لوحدة المجتمع وتماسكه. أدعو جميع المواطنين إلى المشاركة، والاستماع إلى الآخر، واحترامه، والإدلاء بأصواتهم، لكنني أدعو الجميع أيضًا إلى توخي الحذر."

وطالب الرئيس السلطات المختصة بالتحرك بحزم لمواجهة أي محاولات للتأثير على نزاهة الانتخابات، كما ناشد الجمهور توخي الحذر من المحتوى المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء عند استهلاكه أو إعادة نشره.

كما وجه هرتسوغ رسالة إلى القادة السياسيين والمرشحين والناشطين من مختلف الأحزاب، داعيًا إلى تجنب التحريض والعنف السياسي، وقال: "لا تتجاوزوا الخطوط الحمراء، ولا تحولوا الخصوم السياسيين إلى أعداء."

واختتم الرئيس الإسرائيلي كلمته بالإشارة إلى ذكرى تاسع آب في التقويم العبري، معتبرًا أن دروس التاريخ تحتم تجنب الانقسام الداخلي، محذرًا من تكرار ما وصفه بالأخطاء التي أدت في الماضي إلى انهيار الحكم اليهودي في البلاد.