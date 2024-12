مسؤول فلسطيني رفيع لـ i24NEWS: أبو مازن طالب بالسيطرة الكاملة على جنين

السلطة الفلسطينية ضد حماس: عقب اغتيال أحد قادة كتيبة جنين يزيد الجعايصة على يد أجهزة السلطة الفلسطينية – قال مسؤول كبير في السلطة لـi24NEWS مساء اليوم (السبت) إن "أبو مازن وجه تعليماته لقوات الأمن بضرورة تحقيق السيطرة الكاملة على معسكر جنين - والقيام بذلك بأي ثمن". نشر أول.

وأضاف المسؤول أن "عملية قتل قائد كتيبة جنين بدأت بعد مفاوضات طويلة طُلب فيها من المسلحين إلقاء أسلحتهم، فرفضوا".

يشار إلى أنه في الآونة الأخيرة، قام مقاتلو حماس باستفزاز قوات الأمن، وأطلقوا النار على مؤسسات حكومية، بل وسرقوا مركبات مدرعة وقادوها في شوارع جنين. وقال المصدر: "إن هذا التصرف دفع لتحرك أبي مازن".

في غضون ذلك، لا تنوي المؤسسة الأمنية الإسرائيلية التعليق على الموضوع. وفي الواقع، تتم متابعة الأحداث عن كثب لأنه حدث كبير الحجم، بعد أكثر من عقد من الزمن لم تدخل الأجهزة إلى مخيم جنين للاجئين لمثل هذه الأهداف. بعد الأحداث، هناك رغبة في تقدير اليوم التالي. نحن نفهم أن هذا اختبار للسلطة الفلسطينية يمكنه إحداث تغييرات على الأرض.

إذا فشلت العملية: سيتم الكشف عن ضعف السلطة الفلسطينية، الأمر الذي قد يؤدي إلى مزيد من الضرر لمكانتها في شمال الضفة الغربية، بل ويؤدي إلى انهيار جزئي في نقاط معينة في السلطة. ومن ناحية أخرى، إذا نجحت العملية وبافتراض استعادة قبضتهم على المنطقة: التقدير أنه سيكون هناك تعزيز كبير للسلطة الفلسطينية في شمال الضفة الغربية، كلا الخيارين يخلقان تقلبات كبيرة في الميدان، وبالتالي فإن الجيش الإسرائيلي يضع إصبعه قلبه ويراقب – ولكن حتى هذه اللحظة يفضل عدم التدخل.

إضافة الى ذلك، قال أنور راغب، المتحدث باسم الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، عقب الاغتيال التي وقعت اليوم، في تصريح صحفي، إن "الأجهزة الأمنية تمكنت من منع وقوع كارثة في مخيم جنين، بعد ضبط سيارة مفخخة أعدها 'الخارجون عن القانون' - كتيبة جنين، كان من المفترض أن تنفجر السيارة بالقرب من المدنيين وأفراد الأمن، في إطار عمل إجرامي يذكرنا بأسلوب داعش، وغريب عن قيمنا وأخلاقنا الفلسطينية، ويتناقض مع أسلوب نضالنا الوطني".

.

https://x.com/i/web/status/1867843722366648799