"سننتقم لدمه": مقتل كوجن في الإمارات شكل صدمة للجهاز السياسي الإسرائيلي

أعلن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزارة الخارجية، صباح اليوم (الأحد)، أن سلطات الاستخبارات والأمن في دولة الإمارات العربية المتحدة عثرت على جثمان مبعوث منظمة حاباد، الحاخام تسفي كوجين، الذي اختفت آثاره منذ يوم الخميس الماضي.

أدانت إسرائيل بشدة جريمة القتل: "إن مقتل تسفي كوجين هو حادث إرهابي إجرامي معاد للسامية. وستتصرف دولة إسرائيل بكل الوسائل وستقدم العدالة للمجرمين المسؤولين عن مقتله".

وحتى في الجهاز السياسي لم يبقوا غير مبالين، وخرجت رسائل الإدانة والحداد من جميع أطراف الطيف السياسي.

كتب الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ على حسابه X: "أشعر بالصدمة والألم من مقتل مبعوث حاباد في الإمارات العربية المتحدة، الحاخام الراحل تسفي كوجين. إن جريمة الإرهاب المعادي للسامية هذه هي تذكير بشرور الأعداء ولن يمنعنا ذلك من الاستمرار في تنمية المجتمعات المزدهرة في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي أي مكان وفي كل مكان - وهي مهمة نبيلة يقوم بها مبعوثو حاباد بالتزام وتفاني في جميع أنحاء العالم. وأشكر السلطات في الإمارات على تحركها السريع، وأنا واثق من أنها ستعمل على تقديم الإرهابيين الحقيرين إلى العدالة. تعازينا وأفكارنا مع زوجة الحاخام كوجين وعائلته وأحبائه. لتبارك ذكراه."

https://x.com/i/web/status/1860590710736715909 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وكتب وزير الخارجية يسرائيل كاتس في حسابه X: “إن مقتل مبعوث حاباد الراحل تسفي كوجين في الإمارات هو جريمة إرهابية معادية للسامية جبانة وحقيرة. إن دولة إسرائيل لن تهدأ أو تصمت حتى يدفع المسؤولون عن هذا العمل الإجرامي ثمن أفعالهم. أرسل خالص التعازي لعائلة كوجين في وقتها العصيب، وأشد على أيدي جميع المشاركين في التحقيق والسعي لتحقيق العدالة".

https://x.com/i/web/status/1860586188559491275 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وقال وزير الشؤون الدينية ميخائيل ملكيالي: "تلقيت، مع شعب إسرائيل بأكمله، النبأ الصعب المتمثل في القتل بدم بارد لمبعوث حاباد في أبو ظبي، الحاخام تسفي كوغن، على أيدي قتلة حقيرين. تعازي لزوجته التي عملت معه في أعمال الخير ".

وقال رئيس المعارضة يائير لابيد: "دولة إسرائيل تنعي وفاة الحاخام تسفي كوجين. وقبل وصول نبأ وفاة كوجين، اتصلت بوزير الخارجية الإماراتي للمساعدة في التحقيق في اختفائه. كم هو فظيع ومحزن. وأن الأمر انتهى بهذه الطريقة، فهذا حادث إرهابي معاد للسامية وسيتعاون البلدان في التحقيق في جريمة القتل وتقديم المجرمين إلى العدالة، وأرسل تعازي إلى عائلته ومجتمع حاباد".

وأصدر رئيس حزب معسكر الدولة بيني غانتس بيانا حول الأمر: "أشارك في الحزن الشديد لعائلة كوجين. سنحقق ونتحرك، فدمه لن يضيع".