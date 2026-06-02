أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السوري، اليوم الاثنين، أن شركة الاتحاد للطيران ستبدأ تشغيل رحلاتها المنتظمة بين أبوظبي ودمشق اعتباراً من 14 يونيو الجاري، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ عام 2012.

وأوضحت الهيئة في بيان أن استئناف الرحلات المباشرة من شأنه تعزيز الربط الجوي بين سوريا والإمارات العربية المتحدة، وتوسيع خيارات السفر أمام المسافرين بين البلدين.

ويأتي هذا التطور في إطار تحسن تدريجي تشهده حركة الطيران المدني في مطار دمشق الدولي، مع عودة عدد من الرحلات الدولية المباشرة خلال الفترة الأخيرة بعد سنوات من التراجع.

وكانت شركات طيران خليجية قد بدأت خلال الأشهر الماضية بإعادة تقييم خطوطها التشغيلية نحو دمشق، ضمن خطوات تدريجية لإعادة ربط العاصمة السورية بعد انقطاع طويل في عدد من الوجهات الجوية.

يُذكر أن رحلات الاتحاد للطيران إلى سوريا كانت قد توقفت عام 2012 على خلفية التطورات السياسية التي شهدتها البلاد، قبل أن تُستأنف جزئياً الآن ضمن خطة تشغيلية جديدة تعكس تغيّرات في قطاع النقل الجوي الإقليمي.