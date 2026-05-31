مصلحة السجون الإسرائيلية ترد على الأمم المتحدة: افتراء حديثا

علق المتحدث باسم مصلحة السجون الإسرائيلية، زيفان فريدان، على قرار الأمين العام للأمم المتحدة، غوتيريش، بإضافة قوات الأمن والطب الإسرائيلية إلى القائمة السوداء لمرتكبي الاعتداءات الجنسية في مناطق النزاع، معتبرا ذلك "افتراءً دموياً حديثاً".

ونفى المتحدث وقوع أي اعتداء جنسي واصفها ما يجري أنه "محاولة لترسيخ رواية ضد دولة إسرائيل وضد مصلحة السجون. اريد ان اذكّر ان مفوض مصلحة السجون قال عند استلامه منصبه ان جدران السجون شفافة معربا عن استعداده لفتحها للرقابة". وقال فريدان في حديث إذاعي صباح اليوم: "ليس لدينا حالات محددة، ولم تُعرض علينا أي حالات محددة. جميع سجناء الأمنيين لديهم الحق في الاستعانة بمحامين، والحصول على تمثيل قانوني، واللجوء إلى المحاكم. لم يحدث شيء كهذا قط. عندما ترد شكوى ضد منشآت اعتقال، يتم التحقيق في كيفية مراجعتها وما جرى". كما نفى فريدان وقوع أي اعتداء جسدي.

وقد ذُكرت مصلحة السجون في تقرير الأمم المتحدة بشأن الاعتداء الجنسي.