أعلن الدكتور سفيان أبو زايدة، المسؤول السابق في السلطة الفلسطينية، أنه سيكشف خلال الأيام المقبلة تفاصيل اتصالات سرية أجراها بين إسرائيل وحركة حماس، تركز في جانب منها على رسالة مباشرة قال إن قائد حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، طلب منه نقلها إلى إسرائيل قبل وقت قصير من هجوم 7 أكتوبر.

وقال أبو زايدة في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على فيسبوك إن التفاصيل التي سيكشفها تتعلق بمفاوضات استمرت نحو عام ونصف قبل اندلاع الحرب، وكان هدفها التوصل إلى ترتيبات إنسانية وصفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين.

مفاوضات حول الأسرى والوضع الإنساني في غزة

وأوضح أبو زايدة أن الاتصالات كانت تهدف إلى التوصل إلى اتفاق يتضمن إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس، مقابل الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين، ورفع القيود المفروضة على قطاع غزة، والسماح بدخول العمال، إلى جانب معالجة قضايا الكهرباء والمياه والاحتياجات الإنسانية الأخرى.

وأضاف أنه سيتحدث أيضاً عن رسالة قال إن السنوار، الذي كان يُعرف باسم "أبو إبراهيم"، طلب منه نقلها إلى الجانب الإسرائيلي، لكنه لم يكشف في الفيديو عن مضمونها، أو عما إذا كانت تحمل تحذيراً محدداً أو إنذاراً أو مؤشراً على تصعيد واسع.

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رسالة قبل 7 أكتوبر وتقييمات إسرائيلية خاطئة

وتأتي تصريحات أبو زايدة في سياق معلومات سبق أن نُشرت في إسرائيل بشأن رسالة سرية نُسبت إلى السنوار قبل هجوم 7 أكتوبر، والتي قيل إنها حذرت من احتمال حدوث تصعيد في السجون الإسرائيلية وفي ملف الأسرى.

وتتزامن هذه المعلومات أيضاً مع تحقيق نشرته صحيفة "هآرتس"، تحدث عن معلومات وصلت إلى الشاباك في منتصف سبتمبر 2023 من مصدر أطلق عليه اسم "عيون الفحم".

ووفق التحقيق، أوصى رئيس الشاباك في أعقاب تلك المعلومات بدراسة تنفيذ ضربة استباقية في غزة أو تعزيز منظومة الدفاع في الجنوب بشكل كبير، إلا أن اجتماعاً خاصاً عقد لمناقشة المعلومات لم يسفر عن قرارات عملياتية.

ويبلغ سفيان أبو زيد 66 عاماً، وهو من مواليد مخيم جباليا في قطاع غزة، وشغل سابقاً منصب وزير شؤون الأسرى في السلطة الفلسطينية، كما يرتبط سياسياً بمعسكر محمد دحلان. واشتهر في إسرائيل بإتقانه اللغة العبرية وظهوره المتكرر كمحلل في وسائل الإعلام الإسرائيلية.

ومن المنتظر أن تسلط إفادته المرتقبة الضوء على طبيعة الاتصالات التي جرت بين إسرائيل وحماس قبل 7 أكتوبر، وعلى كيفية نقل الرسائل من قطاع غزة وتفسيرها داخل دوائر صنع القرار والأجهزة الأمنية الإسرائيلية.