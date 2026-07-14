كشف تقرير بثته القناة 13 الإسرائيلية أن بلدية بني براك قررت، بتوجيه من حاخامات المدينة، تطبيق فصل بين الرجال والنساء على أرصفة عدد من الشوارع الرئيسية، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل إسرائيل.

وبحسب التقرير، ستُقسم مقاطع من شارعي شلومو هملخ وعزرا، القريبين من قاعات المناسبات، إلى مسارين منفصلين للرجال والنساء بهدف الحد من الاختلاط في المناطق المزدحمة، مع وجود إمكانية لتوسيع القرار ليشمل شوارع أخرى مستقبلاً.

وأشار مراسل القناة إلى أن الحاخامات برروا القرار بكون المنطقة تشهد حركة كثيفة بسبب قاعات الأفراح، مؤكدين ضرورة الالتزام بتوجيهاتهم وتعزيز الفصل بين الجنسين في الأماكن العامة.

وأضاف التقرير أن مسؤولين في البلدية أوضحوا أن الخطة قيد الإعداد منذ عدة سنوات، لافتين إلى أنها قد تتوسع لاحقاً لتشمل مواقع إضافية داخل المدينة.

ويأتي القرار في ظل سوابق قانونية، إذ سبق للمحكمة العليا الإسرائيلية أن حظرت وضع لافتات تفرض الفصل بين الرجال والنساء في أحد أحياء مدينة بيت شيمش.

من جهتها، قالت بلدية بني براك في بيان إن "رسالة حاخامات المدينة واضحة وتتحدث عن نفسها"، مؤكدة أن سكان المدينة، الذين يلتزمون بتوجيهات كبار الحاخامات، سيعملون وفق هذه التعليمات.