وزارة الدفاع الإماراتية تعلن مقتل جندي خلال مهمة تدريبية

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، السبت، مقتل أحد جنودها من القوات المسلحة خلال مشاركته في تدريبات عسكرية داخل الدولة.

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وقالت الوزارة في بيان رسمي "إن الجندي أول عيسى غلوم البلوشي استشهد إثر حادث وقع أثناء أدائه مهمة تدريبية، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول ملابسات الحادث أو موقعه".

وأعربت وزارة الدفاع عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسرة الشهيد وذويه، داعيةً الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأكدت الوزارة أن القوات المسلحة الإماراتية تواصل تنفيذ سلسلة من التمارين والتدريبات الدورية لمختلف الوحدات، بهدف رفع مستوى الجاهزية العملياتية والتكتيكية، وتعزيز التنسيق بين الأفرع العسكرية المختلفة، وتطوير القدرات الدفاعية في مواجهة التحديات.