رغم التحذيرات الأمنية.. إسرائيليون يواصلون قضاء عطلاتهم في سيناء

على الرغم من تشديد التحذيرات للمسافرين منذ هجمات 7 أكتوبر 2023، لا يزال العديد من الإسرائيليين يختارون سيناء كوجهة صيفية. ورغم أن الإقبال على شبه الجزيرة المصرية قد انخفض كثيراً مقارنة بالفترة السابقة للحرب، يواصل المعتادون على شواطئ البحر الأحمر التوجه إليها، لجذبهم الهدوء والمناظر الطبيعية والأسعار التي تقل بكثير عما هي عليه في إسرائيل.

في معبر طابا الحدودي، اختفت طوابير الانتظار الطويلة التي كانت موجودة في الماضي. ولا يزال السائقون المحليون، الذين اعتادوا على الزبائن الإسرائيليين، يرحبون بالزوار كما في السابق، مما يمنح بعض المصطافين شعوراً بأن التحذيرات الأمنية لا تنعكس على الأجواء في المكان.

الحجة الاقتصادية تلعب أيضًا دورًا مهمًا. ففي حين أن عطلة نهاية أسبوع في فندق اقتصادي في إيلات تكلف في المتوسط حوالي 2800 شيكل لعائلة مع وجبة الإفطار، فإن عرضًا مشابهًا في سيناء يكلف حوالي 600 شيكل فقط. الفارق يصبح أكثر وضوحًا في الفنادق من الفئة المتوسطة: نحو 7000 شيكل في إيلات مقابل حوالي 1000 شيكل في سيناء. حتى الفنادق الفاخرة تظل أكثر سهولة من حيث التكلفة، إذ يبلغ متوسط التكلفة حوالي 3000 شيكل، مقابل ما يقارب 10000 شيكل في المنتجع الإسرائيلي.

بعيدًا عن الاستجمام، تجذب شبه الجزيرة أيضًا عشاق رياضة المشي، ولا سيما نحو جبل سانت كاترين، أعلى نقطة في سيناء ووجهة مفضلة للمتنزهين.

ومع ذلك، لا يزال التحذير الموجه للمسافرين سارياً ويواصل إثارة التساؤلات بشأن المخاطر الأمنية. ومن المفارقات أن بعض الإسرائيليين الموجودين في المكان يقولون إنهم يفضلون بقاء الوجهة سرية نسبياً، خوفاً من أن يؤدي عودة أعداد كبيرة من السياح الإسرائيليين إلى تغيير الأجواء الهادئة التي تشكل اليوم سحر سيناء.