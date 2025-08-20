تقارير سورية: اعتقال زعيم داعش بعملية سرية أمريكية في سوريا

قد يعجبك أيضًا -

اعتقلت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، الليلة، زعيم تنظيم داعش، أبو حفص القرشي، جاء ذلك وفقا لما نقلته مصادر إعلامية سورية، ووفقا للتقرير، فإن القرشي الذي يشغل منصب قائد داعش منذ أب\آغسطس 2023، اعتقل بقرية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، الحديث يدور عن منطقة قرب الحدود التركية.

هذه العملية الأمريكية نفذت بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الداخلية للسلطات السورية الجديدة، ويشار الى أن عدد من التقارير تزعم أنه يمكث الى جانب القرشي مجموعة من النساء الفرنسيات.

وإفيد أنه من مهام القرشي هو تجنيد المقاتلين الأجانب الى صفوف التنظيم المتطرف وتسهيل تحركاتهم في أنحاء سوريا، في حال نجحت الولايات المتحدة بتوقيف القرشي، سيعتبر هذا إنجازا كبيرا للأمريكيين.