مقتل شاب من أم الفحم برصاص حرس الحدود بعد مطاردة شرطية وحادث سير

قُتل علاء محاميد، من سكان مدينة أم الفحم، اليوم الخميس، برصاص عناصر من حرس الحدود الإسرائيلي، عقب مطاردة شرطية بدأت على شارع 65 وانتهت داخل المدينة، وفقًا لما أورده بيان الشرطة الإسرائيلية.

وبحسب تقارير، كان محاميد قد أوقف في وقت سابق وقُيّد بالأصفاد، قبل أن يتمكن من الوصول إلى مركبته والفرار بها. وخلال مطاردته، وقعت حادثة سير، قبل أن تتمكن قوات الشرطة وحرس الحدود من إيقافه مجددًا.

وقالت الشرطة إن محاميد خرج من المركبة خلال محاولة اعتقاله وهاجم أحد عناصر حرس الحدود، مضيفة أن العنصر شعر بأن حياته معرضة للخطر وأطلق النار عليه. وأُصيب محاميد بجروح خطيرة، وأعلنت الطواقم الطبية وفاته في المكان.

وذكرت الشرطة أن عناصر وحدة الدراجات النارية التابعة للواء التكتيكي في حرس الحدود كانوا ينفذون نشاطًا في منطقة أم الفحم، عندما رصدوا مركبة أثارت شكوكهم على شارع 65، وطلبوا من سائقها التوقف، لكنه لم يستجب وفرّ من المكان.

وبحسب عائلة محاميد نقلا عن واينت، كان يعاني من اضطرابات نفسية، وسبق أن أُدخل إلى مركز "شاعر منشيه" للصحة النفسية. ولم توضح الشرطة في بيانها طبيعة حالته الصحية، فيما تواصل الجهات المختصة فحص ملابسات إطلاق النار.