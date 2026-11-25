حذر رئيس لجنة الإصلاح في عكا والمنطقة، الشيخ عباس زكور، من تداعيات تصاعد الخطاب التحريضي الموجه ضد السكان العرب في مدينة عكا وسائر المدن المختلطة، داعياً السلطات البلدية والشرطة إلى اتخاذ إجراءات رادعة لمحاسبة المحرضين والحفاظ على السلم الأهلي والاستقرار القائم في المدينة.

وقال زكور، في تصريحات في النشرة الإخبارية لقناة i24NEWS، إن المدن المختلطة تشهد في الآونة الأخيرة موجة تحريض غير مسبوقة، مشيراً إلى أن التوترات ومسيرات الاستفزاز التي شهدتها مدينة اللد بدأت تمتد إلى عكا عبر بيانات ومنشورات تتعامل مع الحضور العربي في المدينة وكأنه "احتلال للجليل".

وربط رئيس لجنة الإصلاح هذا التصعيد بتغيرات ديموغرافية وسياسية شهدتها عكا، لافتاً إلى أن انتقال مجموعات من المستوطنين للسكن في المدينة أفرز حالة من التوجس تجاه السكان العرب. واستشهد بنتائج انتخابات الكنيست الأخيرة في عكا، التي أظهرت حصول إيتمار بن غفير على نحو 1700 صوت، وبتسلئيل سموتريتش على قرابة 1000 صوت، معتبراً أن هذه المؤشرات تعكس وجود شريحة تحمل توجهات تسعى إلى تأجيج الأوضاع في مدينة اعتاد سكانها العيش بأمن وسلام.

وفي سياق التحركات الميدانية لاحتواء التوتر، كشف زكور أنه تواصل مع رئيس بلدية عكا وأطلعه على المنشورات التحريضية المتداولة، كما أحال هذه المواد إلى الشرطة، قائلاً: "تواصلت مع رئيس بلدية عكا وبعثت له بالمنشورات التي يُشتم منها رائحة التحريض على المواطن العربي، كما بعثت ذلك إلى الشرطة، وقلت لهم اليوم يجب أن تحاسبوا من يكتبها لأنها قد تؤجج الأوضاع في مدينة عكا".

وأضاف أن الشرطة، التي تراقب المنشورات على شبكات التواصل الاجتماعي منذ اندلاع الحرب وتلاحق أصحابها، أبلغته بأنها ترصد هذه الجهات وتتابعها، مشدداً على ضرورة أن يلمس الجميع نتائج ملموسة لهذه المتابعة لردع كل من يمس بالهدوء السائد في المدينة منذ ما قبل قيام إسرائيل وبعدها.

وعلى الصعيد السياسي، رأى زكور أن الكثافة التصويتية للمواطنين العرب في الانتخابات البرلمانية شكلت مفاجأة للأحزاب اليهودية والتيارات المتطرفة، موضحاً أن خروج المجتمع العربي للتصويت جاء رداً على تفشي الجريمة المنظمة والعنف وتقاعس الجهات الرسمية عن كبحها، مما رفع التمثيل العربي إلى 19 مقعداً في الكنيست.

وأشار إلى أن هذا الحضور البرلماني القوي أربك الأطراف المتطرفة التي كانت تفضل إبقاء التمثيل العربي هامشياً، سواء على المستوى القطري أو في المدن المختلطة مثل عكا وحيفا ويافا واللد والرملة.

واختتم رئيس لجنة الإصلاح في عكا والمنطقة تصريحاته بالتأكيد على طابع العيش المشترك في هذه المدن، قائلاً: "نؤكد أن العرب واليهود يعيشون على حد سواء في هذه المدن وهنالك احترام متبادل وتفاهمات وأمور مشتركة، ومن جاء إليها ويظن أنها مدينة فقط لليهود عليه ألا يأتي إليها".